Polizei vereitelt Taschendiebstähle in der Dortmunder City

Dortmund. Mit einer Großaktion ist die Polizei in Dortmund gegen Taschendiebstähle in der Innenstadt vorgegangen. Einige Taten wurden vereitelt.

Bei einer Schwerpunkt-Aktion gegen Taschendiebstähle hat die Polizei in Dortmund am Dienstag mehrere Verdächtige gefasst. Zudem wurden einige Taten vereitelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Grund der Aktion seien zuletzt wieder steigenden Zahlen bei diesem Delikt.

Über mehrere Stunden kontrollierten uniformierte und zivil bekleidete Beamte Personen“, berichtete die Polizei. Die Kontrollen konzentrierten sich auf den Bereich um den Hauptbahnhof, den Osten- und Westenhellweg und die nördliche Innenstadt.

Aktion der Polizei habe mehrere Taschendiebstähle vereitelt

Sechs Strafverfahren seien eingeleitet worden, berichtete die Polizei. Details dazu gab es am Mittwoch noch keine, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Es seien mehrere Diebstähle vereitelt worden, sagte der Sprecher. Auch auf andere Delikte sei man gestoßen.

Durch die Corona-Pandemie und des eingeschränkten Geschäftslebens waren zur Anzeige gebrachte Taschendiebstähle 2021 im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel gesunken, hatte die Polizei Dortmund im Juli mitgeteilt. Nun aber würden die Zahlen wieder steigen. Um dem entgegen zu wirken, habe die Polizei eine neue Stategie ins Leben gerufen, zu der auch Großaktionen zählten, sagte der Sprecher. Mit weiteren Schwerpunkteinsätzen sei zu rechnen, hieß es.

Taschendiebstähle: Das rät die Polizei um sich zu schützen

Auch um Aufklärung und Vorbeugung sei es bei der Schwerpunkteinatz am Dienstag gegangen, an dem Beamte von Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei in Uniform und in Zivil mitwirkten.

„Bereits durch sehr einfache Verhaltensweisen kann das Risiko verringert werden, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden“, sagt die Polizei. Sie rät:

Seien Sie insbesondere in großen Menschenmengen aufmerksam und haben Sie sowohl Ihr Umfeld als auch Ihre Wertgegenstände im Blick.

Ein Misstrauen gegenüber zu nahekommenden Personen ist nicht unhöflich. Taschendiebe rempeln Sie gerne an, um eine Ablenkung zu erzeugen.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen. Überlegen Sie sich, bevor Sie aufbrechen: Welche Dokumente und Gegenständebrauche ich wirklich? Nehmen Sie nur mit, was Sie im Einzelfall benötigen.

Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände möglichst getrennt voneinander und in innenliegenden Taschen auf.

Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Taschen und verschließen Sie diese nach Gebrauch.

„Wegen der professionellen Vorgehensweise der Täter kann jede Bürgerin bzw. jeder Bürger von einem Taschendiebstahl betroffen sein“, mahnt die Polizei. “Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu holen, wenn Sie einen Verdacht eines Diebstahls wahrnehmen“, rät die Polizei: „Rufen Sie im Zweifel den Polizei-Notruf unter der Nummer 110.“ (dae)

