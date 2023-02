Messerattacke auf Dortmunder Schulhof – Schüler verletzt

Am Dortmunder Paul-Ehrlich-Berufskolleg in Hacheney wurde ein Schüler verletzt. Ein Täter ist gefasst, einer flüchtig.

Dortmund. An einem Dortmunder Berufskolleg ist am Mittwoch ein Schüler (19) verletzt worden. Er hatte sich auf dem Schulhof mit einer Gruppe gestritten.

Großeinsatz der Dortmunder Polizei am Paul-Ehrlich-Berufskolleg in Hacheney: Ein Schüler (19) ist am Mittwochvormittag bei einem Messerangriff leicht am Kopf verletzt worden.

Einer der Täter (17) sei kurz nach der Tat festgenommen worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Einen Amoklauf schloss die Polizei schnell aus. Da die Situation aber anfangs unklar war, rückte ein Großaufgebot nach Hacheney aus.

Schüler gerieten auf Schulhof in Streit

Inzwischen steht laut Polizei fest: Auf dem Schulhof war es zu einem Streit zwischen dem 19-Jährigen und einer Gruppe anderer Schüler gekommen. Einer der Kontrahenten zückte ein Messer. Die Waffe wurde sichergestellt.

Anfangs hatte die Polizei noch einen angeblichen weiteren Täter gesucht, der geflüchtet sein sollte. Jetzt räumt die Polizei ein: Der Schüler hatte lediglich schlichten in den Streit eingegriffe und war selbst nicht beteiligt. Das ergaben die Zeugenbefragungen.

Der 19-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt.

