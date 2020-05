Dortmund: Polizei schließt übervolle Kneipe wegen Corona

Symbolbild. Die Polizei in Dortmund hat eine Kneipe dicht gemacht - wegen zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Regeln.

Dortmund. Wegen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften hat die Polizei in Dortmund mehrere Dutzend Platzverweise erteilt und eine Kneipe geschlossen.

Ínfektionsschutz? Abstandsregeln? Die Polizei in Dortmund hat in der Nacht auf Sonntag eine übervolle Kneipe in der Innenstadt dicht gemacht. Zudem wurden gegen 70 Gäste Platzverweise erteilt.

"Offenbar für jedermann sichtbar hielten sich gegen 1.40 Uhr rund 20 Personen vor der Gaststätte auf. Als die Polizisten eintrafen, verließen etwa 35 weitere Gäste das Lokal. Weil sich im Innern noch weitere 15 Gäste aneinander drängten, konnten die geltenden Infektionsschutzstandards unmöglich eingehalten werden", berichtete die Polizei am Montag.

Anzeige gegen den Gaststättenbetreiber

Auch die vorgeschriebenen Desinfektionsmittel-Spender hätten in der Gaststätte gefehlt, berichtete die Polizei. Zudem habe niemand Mund-Nase-Masken getragen.

Wegen der Verstöße wurde die Kneipe umgehend geschlossen. Der Gaststättenbetreiber bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, teilte die Polizei mit.