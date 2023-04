Massenprügelei in Dortmund: Teenager wollten "Streit klären"

Polizeieinsatz in Dortmund-Dorstfeld: Am Wilhelmplatz sind zwei Gruppen Jugendlicher aneinandergeraten. (Symbolbild)

Dortmund. Rund 20 Jugendliche haben sich am Sonntagabend am Wilhelmplatz in Dortmund-Dorstfeld geprügelt. An der Thusneldastraße fand die Polizei Waffen.

Großer Polizeieinsatz am Wilhelmplatz in Dortmund-Dorstfeld: Zwei Gruppen Jugendlicher sind am Sonntagabend aufeinander losgegangen. Das schreibt die Dortmunder Polizei in einer Mitteilung. Auch Waffen waren im Spiel – und nicht zu knapp.

Der Dortmunder Stadtteil Dortstfeld, vor allem der Bereich rund um Wilhelmplatz und Thusneldastraße, ist als Wohnort der Dortmunder Nazi-Szene bekannt. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass es etwas Politisches war", erklärt Polizeisprecher Gunnar Wortmann aus Nachfrage. Zuletzt waren Meldungen laut geworden, Dortmunds rechte Szene werde wieder aktiver. Nach langen Jahren voller Probleme war es zuvor ruhig gewesen.

Streit in Dortmund: 20 teils bewaffnete Jugendliche

Einige der 20 Jugendlichen könnten bei der Auseinandersetzung am frühen Sonntagaben bewaffnet gewesen sei. Als mögliche Waffen listet die Polizei auf:

Pistolen

Macheten

Messer

Elektroschocker

Pfefferspray

Die Polizei traf am Platz auf mehrere junge Männer zwischen 14 und 20 Jahren. Drei Dortmunder wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Ein Teenager (14) sagte aus, er habe sich mit einem anderen Jungen verabredet, um "einen Streit zu klären", schreibt die Polizei. Plötzlich seien er und seine Freunde von bis zu 20 Jugendlichen angegriffen, geschlagen und teils mit einer Machete verletzt worden. Die anderen Jugendlichen blieben allerdings stur: Sie schienen an einer Strafverfolgung nicht interessiert zu sein, heißt es weiter.

Polizei findet PTB-Waffe, Macheten, Drogen und Pfefferspray

Ermittlungen führten die Polizei zu einem möglichen Aufenthaltsort weiterer Beteiligter: In einer Wohnung an der Thusneldastraße fanden die Einsatzkräfte eine PTB-Waffe, zwei Macheten und Drogen. Zudem entdeckten Beamte in der Nähe des Tatorts eine Tasche mit Pfefferspray und einem kleinen Messer.

Ein politischer Hintergrund könne nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, bestätigt die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat die Auseinandersetzung am Wilhelmplatz in Dorstfeld beobachtet? Hinweise an die Dortmunder Polizei: 0231/1327441.

Nazi-Szene in Dortmund-Dorstfeld – Mehr zum Thema:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund