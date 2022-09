Dortmund: Polizei fasst bewaffneten Dieb im Hauptbahnhof

Dortmund. Weil er im Dortmunder Hauptbahnhof geklaut haben soll, haben Polizisten einen Mann kontrolliert. Sie haben nicht nur Diebesgut gefunden.

In der Tasche hatte er ein Teppichmesser griffbereit: In Dortmund hat die Polizei am Donnerstagabend, 15. September, einen bewaffneten Dieb festgenommen. Mitarbeiter eines Drogeriemarkts im Hauptbahnhof hatten gegen 19:30 Uhr die Bundespolizei alarmiert, weil sie den Mann beim Diebstahl erwischt hätten.

Als die Beamten den 26-Jährigen kontrollierten, fanden sie neben dem Teppichmesser auch zwei Geldbörsen, in denen sich Dokumente und Ausweise anderer Personen befanden. Diese waren im August gestohlen und seitdem zur Fahndung ausgeschrieben worden. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Diebstahls mit Waffen.

