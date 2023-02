Dortmund: Polizei beendet Geisterfahrt eines Lkw

Geisterfahrt: In Dortmund hat die Polizei einen Laster gestoppt, der in der falschen Richtung unterwegs war (Symbolbild).

Dortmund. Das Navi soll schuld gewesen sein: Die Polizei hat in Dortmund einen Lkw gestoppt, der falsch auf die Mallinckrodtstraße aufgefahren war.

Niemals blind dem Navigationsgerät vertrauen: Die Bundespolizei ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in Dortmund zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, um eine Geisterfahrt zu stoppen.

Ein Laster mit Anhänger war von der Westfaliastraße kommend in falscher Richtung auf die Mallinckrodtstraße aufgefahren. Die Polizei sorgte dafür, dass der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer auf dem Seitenstreifen anhielt. Verletzt wurde niemand. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Der Fahrer gab an, dass sein Navigationsgerät ihn auf die falsche Fährte gelockt habe, wie die Polizei berichtet.

Führerschein weg, dafür Strafanzeige bekommen

Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Strafanzeige gab es zudem. Weiterfahren durfte nur ein Ersatzfahrer, der bestellt werden musste.

Die Polizei weist noch einmal eindringlich darauf hin: Niemals dem Navi blind vertrauen und regelmäßig die Updates installieren. Ausfahrt auf der Autobahn verpasst? Auf keinen Fall wenden oder den Rückwärtsgang einlegen, sondern immer bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren.

Polizei in Dortmund – das könnte Sie auch interessieren:

(red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund