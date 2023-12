Dortmund In der Dortmunder Stadtmitte ist es am Freitag zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Feuerwehr gekommen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt.

Am Freitagnachmittag hat es in der Dortmunder Innenstadt einen Unfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einem Pkw gegeben. Laut Sprecherin der Polizei sei die Feuerwehr auf dem Weg zu einem Feueralarm in der Stadtmitte gewesen und auf der Ecke der Geschwister-Scholl-Straße und Gronaustraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer sei dabei verletzt worden.

Wie es zu dem Unfall gekommen war und was genau passiert ist, ist noch nicht bekannt. Der Einsatz in der Innenstadt läuft noch.

