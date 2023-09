Dortmund: Pistole auf Grünen-Parteibüro - Polizei ermittelt

Symbolbild. Die Grünen-Kreisgeschäftsstelle in Dortmund ist Ziel einer Attacke geworden - per Foto auf Social Media. Das hier zu sehende bild zeigt einen Teil des Parteilogos von Bündnis 90/Die Grünen.

Dortmund. Ein Foto auf sozialen Medien, mutmaßlich aus dem Neonazi-Milieu, nimmt die Dortmunder Grünen-Geschäftsstelle buchstäblich ins Visier.

Das Foto ist von der gegenüber liegenden Straßenseite gemacht worden, in der Optik eines „Ego-Shooters“: Eine Schusswaffe, mit dem Lauf ausgerichtet auf die Kreisgeschäftsstelle der Grünen in Dortmund macht in Dortmund derzeit die Runde. Für die Grünen ist es „eine neue Qualität“ politischer Attacken, mutmaßliche aus Neonazi-Kreisen. Man wertet das Bild als eine „Drohung.“

Zum Urheber gibt es bisher nur Vermutungen. Wirkung hat das Bild indes bei den Grünen schon:

„Wir nehmen diese Situation sehr ernst“, teilt die Partei auf Facebook und „X“ (ehemals Twitter) mit. Man stehe „in engem Austausch mit der Polizei.“ Und Hannah Rosenbaum, Sprecherin des Kreisvorstands, sagt auf Nachfrage: „Wir werden unsere politische Arbeit wie gewohnt und unvermindert fortsetzen.“ >> Auch interessant:Dortmund: NRW-Grüne werfen Polizei Fehler und Rassismus vor

Pistole zeigt auf Grünen-Büro: „Angriff auf die Demokratie“

„Angriffe wie diese sind auch immer ein Angriff auf die Demokratie und ihrer Institutionen. Leider erleben wir immer häufiger dass sich solche Angriffe auf grüne Gliederungen und andere demokratische Parteien häufen“, teilen die Grünen in Ihrem Statement weiter mit. Man weise „nicht ohne Grund“ immer wieder darauf hin, „dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist“, heißt es in der Erklärung.

Einen aktuellen Zusammenhang der Foto-Attacke zu politischen Themen, die die Partei gerade beschäftigen, sieht man bei den Grünen nicht. Das Foto sei den Dortmunder Grünen per Email aus Antifa-Kreisen zugespielt worden, sagt Hannah Rosenbaum. Die Urheberschaft verweise auf einen Social-Media-Account eines Dortmunder Rechtsextremisten.

Lesen Sie auch:„Heimat Dortmund“: Neonazis gründen NPD-Kreisverband neu

Wann das Bild gemacht wurde, lasse sich nur raten, sagt Rosenbaum: „Man sieht, dass die Rolläden unserer Räume geschlossen sind.“ Daher müsse das Foto außerhalb der Öffnungszeiten aufgenommen worden sein, also morgens oder nachmittags, meint die Grünen-Sprecherin.

Polizei Dortmund: Der Staatsschutz ermittelt

Bei der Polizei kündigt man für diesen Donnerstag eine Mitteilung an. Am Morgen mochte eine Sprecherin nur bestätigen, dass der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen hat. Inwieweit das Foto einen Straftatbestand erfüllt und gegen wen sich die Ermittlungen richten, ließ die Polizei vorerst offen.

Ziel von Attacken seien die Grünen immer wieder, erklärte Sprecherin Rosenbaum. Meist handle es sich um „fragwürdige Emails“. Die Kreisgeschäftsstelle sei aber auch schon Ziel von Vandalismus geworden; Gebäudeteile wurden mit Parolen beschmiert, Fenster eingeschmissen - „das ist aber schon ein paar Jahre her“, sagte Rosenbaum. Im April 2022 wurden Grünen-Mitglieder beim Plakatieren für die NRW-Landtagswahl von Rechtsextremisten bedrängt.

Zur Lage der Neonazi-Szene teilte die Polizei Dortmund zuletzt im April 2022 eine aus ihrer Sicht positive Entwicklung mit: Die Szene sei „nach zahlreichen Verurteilungen, Wegzügen, Austritten und Ausstiegen ihres Führungspersonals weit von ihrer früheren bundesweiten Anziehungskraft entfernt.“ Gewaltdelikte hätten sich halbiert. Was auch dem verstärkten Vorgehen der Polizei zu verdanken wäre, die seit dem Jahr 2015 mit einer eigens gegründeten „Soko-Rechts“ gegen die rechtsextremistische Szene vorgehe.

(dae)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund