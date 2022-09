In Dortmund eröffnet ein neues Lokal – auf der Speisekarte stehen internationale Spezialitäten (Symbolfoto).

Gastronomie Dortmund: Neues Restaurant eröffnet am Kreuzviertel

Dortmund. Die Dortmunder Gastro-Szene wächst weiter. Am Kreuzviertel eröffnet ein Lokal – die Besitzer haben schon ein Restaurant. Was bereits bekannt ist.

„Wir sind ganz aufgeregt“, schreibt Tetyana Gorodynska auf Facebook. Die Inhaberin des beliebten Restaurants im Kreuzviertel „Delikat Essen“ (Alter Mühlenweg 14) eröffnet bald gemeinsam mit ihrem Mann ein neues Restaurant in Dortmund. Der Name steht auch schon fest: „Tapa – delikate Tapas“. „Aus der Kombination aus unseren Namen: Tanja und Pawel“, so die Gastronomin auf Facebook.

Der Name des neuen Restaurants lässt auch schon Rückschlüsse auf die Speisekarte zu. Es soll ein Tapas-Restaurant werden – wenn auch mit einem kleinen Twist. „Internationale Gerichte werden neu interpretiert mit guten Weinen in gemütlichem Ambiente kombiniert“, so Tetyana Gorodynska. Das „Tapa“ werde ein „Tapas-Restaurant anderer Art“.

Neueröffnung in Dortmund: Es gibt schon einen Standort

Einen Standort für das neue Lokal gibt es auch schon: Nahe des Kreuzviertels in der Chemnitzer Straße 95 soll das „Tapa“ eröffnen. Einen Termin gibt es für den Start aber noch nicht, derzeit befinden sich die neuen Räumlichkeiten noch mitten im Umbau – das zeigen die Fotos, die die Inhaberin in den sozialen Medien geteilt hat. Auf Facebook sollen bald weitere Infos folgen.

Derweil bleibt im Delikat alles beim alten. Das Restaurant gibt es in Dortmund bereits seit zehn Jahren. Auf der Speisekarte steht neben Fisch- und Fleischgerichten auch eine große Auswahl Nun wagen sich die Besitzer also in ein neues Gastro-Abenteuer.

Ausgehen in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund