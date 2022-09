Dortmund: Neuer Blitzer am Wall – das müssen Sie beachten

Dortmund. Am Hiltropwall ist der sechste Blitzer des Dortmunder Innenstadtrings in Betrieb gegangen. Nachts kann es für Autofahrer schnell teuer werden.

Der Dortmunder Wall hat seinen sechsten Blitzer erhalten. Wie die Stadt mitteilt, ist ein neuer Blitzer am Standort Hiltropwall 16 in Fahrtrichtung Stadttheater am Dienstag (27. September) in Betrieb genommen worden. Hier werden auf dem Innenstadtring ab sofort teure Fotos geschossen:

Ostwall

Königswall

Hiltropwall

Rheinlanddamm

Südwall

Die jüngste Anlage am Hiltropwall misst nun auch die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Osten. Das Tempolimit liegt bei 50 km/h. Allerdings sollten Sie beachten, dass die Blitzeranlage auch die jeweils von 21 bis fünf Uhr geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überwacht. Wer also nachts mit den gewohnten 50 Stundenkilometern an der Anlage vorbeirauscht, wird zur Kasse gebeten.

Von Seiten der Stadt wird die neue Anlage im Kampf gegen die Raserszene und für mehr Verkehrssicherheit begrüßt. (red)

