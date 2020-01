Dortmund. Facebook-Video zeigt die Zeit nach der Geburt. Manchmal tollen Nashornbaby Willi und Mutter Shakina schon durch die Außenanlage im Zoo Dortmund.

Dortmund: Nashornbaby Willi ist der neue Star im Zoo

Noch ist das kleine Breitmaulnashorn zwar etwas wackelig auf den Beinen. Doch im Zoo in der Stadt Dortmund ist das Baby Willi schon der neue Star. Wie der Tierpark am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mitteilte, bildete sich am Wochenende zeitweise eine lange Schlange im Nashorn-Haus, wo sich der Nachwuchs und Mutter Shakina bei schlechtem Wetter aufhalten. Dort kann sich Willi nach Zoo-Angaben auch im eigenen „Nashorn-Solarium“ aufwärmen und unter Rot- und UV-Licht schlummern.

Ein schöner Rücken kann auch entzücken: Nashornbaby Willi von hinten betrachtet. Foto: dpa

Seit einigen Tagen präsentiert sich Willi auch dem Publikum im Zoo - wenn das das Wetter mitspielt und es nicht nass-kalt ist. Zusammen mit seiner Mutter Shakina tollt der am 8. Januar geborene kleine Bulle bisweilen auf der Außenanlage herum und bewegt sich dabei deutlich leichtfüßiger als das erwachsene Tier.

Kurz nach der Geburt wog Nashornbaby Willi schon 50 Kilogramm

Kurz nach seiner Geburt war Willi bereits 50 Kilogramm schwer. Mutter Shakina brachte Anfang des Jahres nach 16 Monaten Trächtigkeit dem Dortmunder Zoo bereits den zweiten Nachwuchs. Die heute 14-Jährige hatte 2014 Tochter Abebi großgezogen. Die Zeit kurz nach der Geburt Willi hat der Zoo auch auf einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video dokumentiert, das sich großer Beliebtheit bei den Nutzern erfreut.

Willi und seine Schwester treffen aber nicht aufeinander. Sie lebt im Zoo Kerkrade in den Niederlanden. Die besonders große Nashornart ist sehr selten und lebt in freier Wildbahn in Afrika. Willi ist benannt nach dem langjährigen Tierpfleger Wilfried Eichel, der nach über 40 Jahren als Huftierpfleger 2020 in den Ruhestand gehen wird. (red)