Dortmund: Mehrere Personen mit Waffe bedroht und verletzt

Dortmund. Weil ein Unbekannter ihn mit einer Waffe schlug, wurde ein Mann in Dortmund schwer verletzt. Kurz zuvor hat es einen ähnlichen Fall gegeben.

Binnen weniger Minuten wurden am Samstagabend, 24. September, in der Dortmunder Innenstadt Menschen mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, sei zunächst ein 25-Jähriger in seinem Auto auf der Hansastraße angegangen worden. Der Mann hatte gegen 20.40 Uhr an einem Zebrastreifen gehalten, als eine vierköpfige Gruppe an das Auto herantrat.

Zunächst habe die Gruppe das Fahrzeug beschädigt, ehe einer der Täter dem Fahrer eine Waffe an den Kopf hielt. Der Mann wurde bedroht und durch einen Schlag leicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Brückstraße.

» Lesen Sie auch:Missglückter „Taubstumm“-Trick – Raub in Dortmunder Wohnung

Dortmund: Zusammenhang mit schwerem Raub am Platz von Leeds?

Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen dieser Tat und einem schweren Raub, der sich am gleichen Abend nur fünf Minuten später zugetragen hat, besteht. Im Bereich des Platzes von Leeds hat eine Gruppe mehrerer Personen auf drei Männer eingeschlagen. Dabei wurden ein 15- und ein 16-Jähriger leicht und ein 20-Jähriger schwer verletzt.

Wie Zeugen berichten, sollen die Täter Äxte und Flaschen dabeigehabt haben. Außerdem sei erneut eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen. Mit dieser wurde der 20-Jährige ins Gesicht geschlagen. Die Täter raubten ein Handy und eine Armbanduhr und flüchteten. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund