Dortmund: Mann fährt mit 510-PS-Auto vor Polizei über Rot

Ein 22-Jähriger ist am Wochenende in Dortmund gleich zweimal vor den Augen von Polizisten über Rot gefahren. Die Beamten stellten den 510-PS-Mercedes sicher.

Dortmund. Ein Iserlohner ist in Dortmund vor den Augen der Polizei zwei Mal über Rot gefahren. Jetzt ist der 22-Jährige seinen Führerschein erst mal los.

Ein 22 Jahre alter Mann hat Sonntagnacht vor den Augen der Polizei gleich zwei Mal rote Ampeln in Dortmund missachtet. Wie die Polizei mitteilte, beschlagnahmte sie den 510 PS starken Mercedes, den Führerschein und zwei Handys des jungen Mannes in Dortmund-Hacheney.

Eine Streife der Polizei sprach dem 22-Jährigen aus Iserlohn um 2.08 Uhr einen Platzverweis aus, nachdem er laut Polizeibericht „sinnlos über den Wall der Innenstadt fuhr“. Auf der Ruhrallee, Kreuzung Saarlandstraße missachtete er 20 Minuten später vor den Augen der Beamten das Rotlicht einer Ampel.

Iserlohner fährt in Dortmund vor den Augen der Polizei zwei Mal über Rot

Der junge Mann fuhr dann mit hohem Tempo über die Ruhrallee, wo eigentlich ein Tempolimit von 30 km/h gilt. An der Kreuzung Markgrafenstraße missachtete er erneut das Rotlicht einer Ampel. Auf der B54 überschritt er die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Statt 60 fuhr er 120 km/h. Im Auto saß laut Polizei noch eine 16-jährige Beifahrerin.

In Höhe der Ausfahrt Hacheney hielt die Polizei den Mann an. Sie beschlagnahmte den geliehenen Mercedes, den Führerschein und zwei Mobiltelefone. Das Auto wurde abgeschleppt. Der 22-Jährige sei damit nicht einverstanden gewesen. Nun werde geprüft, ob der junge Mann grundsätzlich zum Führen eines Autos geeignet ist, so die Polizei. (nb)