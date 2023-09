Dortmund. So kompliziert! Die Stadt Dortmund weist eine neue Bewohner-Parkzone in der Innenstadt aus. Wer parken will, muss genau auf die Schilder achten.

Die Stadt Dortmund organisiert das Parken rund um die Hainallee neu. Betroffen ist der Bereich zwischen Südbad, Stadewäldchen, B1 und Ruhrallee. Die Anwohnenden dürfte die neue Regelung freuen: Sie können auf mehr freie Parkplätze hoffen. Schwierig dagegen wird's für Pendlerinnen und Pendler – denn unbegrenztes Parken fällt fast komplett weg.

Die Regelung gilt ab 27. Oktober 2023. Wer danach ohne Parkausweis hier parken will, sollte genau auch die Beschilderung achten. Denn an vielen Straße gelten unterschiedliche Regeln (siehe Karte unten).

Parken in Dortmund-Mitte: Anwohner, Parkscheibe, Parkschein

Mit der neue Bewohnerparkzone will die Stadt den belastenden Parksuchverkehr vermindern – heißt: weniger Stau, weniger, Schadstoffe, weniger Lärm. Zudem sollen mehr Menschen auf Park&Ride-Parkplätze, Bus und Bahn umsteigen. Denn nicht nur Auswärtige fahren per Auto in die Stadt. Auch viele Pendler aus anderen Dortmunder Stadtteilen scheuen die Bahn.

Was ändert sich konkret im Viertel? An vielen Straßen gilt eine Misch-Regelung. Teils darf man nur mit Anwohnerausweis parken, teils auch ohne – allerdings zeitlich begrenzt. Aber auch in Bereichen mit Zeitbegrenzung (120/180 Minuten) dürfen Anwohner mit Ausweis frei parken. Komplett frei ist Parken nur noch an der Ruhrallee rund um die Winfried-Grundschule und teils in der Nähe der Bonifatiuskirche.

Am meisten dürfte die neue Regelung rund ums Südbad und an der Hainallee ins Gewicht fallen. Der Parkplatz neben dem Südbad war bisher komplett frei – jetzt braucht man einen Parkschein (max. 2 Stunden). Direkt am Südbad war das auch vorher schon so, aber hier dürfen nun (wie überall) auch Anwohner parken. Zudem fallen viele freie Parkplätze entlang der Hainallee, am Knappenberg und in der Meißner Straße weg: Eine Straßenseite ist jetzt für Anwohner reserviert, auf der anderen Seite darf man mit Parkscheibe parken (max. 3 Stunden).

Anwohnerparken in der Dortmunder Innenstadt

Das "Bewohnerparkkonzept" der Stadt betrifft aber nicht nur die neue Parkzone Hainallee, sondern noch viel mehr Bereiche in der Innenstadt. Die meisten Parkzonen sind schon eingerichtet. Diese Anwohnerparkzonen gibt es in der Dortmunder Innenstadt:

City/Wallring (1981)

Klinikviertel (1987)

Hörde (1987)

Chemnitzer Straße (1996)

Gerichtsviertel (2014)

Joseph-Scherer-Straße (2016)

Gutenbergstraße (2019)

Löwenstraße (2021)

Westerbleichstraße (2021)

Mühlenstraße (2022)

Geschwister-Scholl-Straße (2022)

Hainallee (2023)

Der Bewohnerparkausweis kostet aktuell 30,70 Euro pro Jahr. Weitere Informationen zum Anwohnerparken in Dortmund:

Mehr Anwohnerparkten in der Dortmunder Innenstadt: So ist das Parken rund um Südbad und Hainallee jetzt geregelt. Foto: Stadt Dortmund

