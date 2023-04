Dortmund: Mädchen fällt mit Kindersitz aus fahrendem Auto

Weil ein Kleinkind in Dortmund aus einem fahrenden Auto gefallen ist, ermittelt die Polizei nun gegen den Vater.

Dortmund. Weil es wohl nicht richtig angeschnallt war, ist ein Baby in Dortmund aus einem fahrenden Auto gefallen. Die Polizei ermittelt gegen den Vater.

Kleinkind mit Schutzengel: Ein einjähriges Mädchen ist am Mittwochabend, 20. April, in Dortmund aus einem fahrenden Auto gefallen und nur leicht verletzt worden.

Dem Mädchen sei es gegen 23:15 Uhr im Kreisverkehr An den Teichen/Burgholzstraße/Osterfeldstraße während der Fahrt gelungen, die Tür zu öffnen, teilt die Polizei mit. Daraufhin sei es mitsamt dem Sitz aus dem Wagen gefallen, der wenige Meter weiter angehalten habe, berichtete am Freitag die Polizei.

Dortmund: Kind nicht angeschnallt, Polizei ermittelt gegen den Vater

Weil Polizisten gerade an der Burgholzstraße/Osterfeldstraße im Einsatz waren, waren sie schnell vor Ort. Das Auto habe an der Bushaltestelle Nordfriedhof mit offener Tür angehalten und die Insassen seien in Richtung des Kreisverkehrs gelaufen. Dort hätten die Beamten das Kleinkind vorgefunden, teilte die Polizei mit.

Der Vater und eine weitere Person, die sich am Donnerstagabend im Auto befand, seien sofort zu dem Kind gelaufen. Ein Rettungswagen brachte es vorsichtshalber in eine Klinik. Gegen den Vater werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 26 Jahre alte Vater seine Tochter nicht ordnungsgemäß gesichert: Weder sei die Babyschale auf dem Rücksitz befestigt gewesen, noch sei das Kind darin angeschnallt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Auch die Kindersicherung der Autotür war offenbar nicht aktiviert gewesen.

Dazu hat die Polizei einige Tipps zusammengestellt:

Informieren Sie sich vor dem Kauf eines Sitzes, etwa mit Testberichten

Lassen Sie sich im Fachhandel ausführlich beraten

Testen Sie den Einbau des Sitzes und die Bedienung am eigenen Fahrzeug. Nehmen Sie Ihr Kind beim Kauf mit, sodass es den Sitz testen kann

Alle I-Sitze werden mit dem Einrastsystem Isofix befestigt - allerdings nur in den dafür zugelassenen Fahrzeugen. Fahrzeughersteller oder Kindersitzanbieter veröffentlichen entsprechende Typlisten

(dpa/Red.)

