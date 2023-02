Dortmund: Jugendliche stoßen Frau zu Boden und rauben Handy

Dortmund. Eine Gruppe Minderjähriger soll eine 55-Jährige in Dortmund von hinten zu Boden gestoßen und ihr das Handy aus der Handtasche gestohlen haben.

Nach einem Raubüberfall am Platz der Alten Synagoge am Dienstagabend nahm die Polizei vier tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren fest.

Laut Polizeibericht sprachen zwei Zeugen gegen 19.20 Uhr Polizisten während ihrer Streife an der Kampstraße an und berichteten von vier männlichen Jugendlichen, die auf dem Westenhellweg eine Handtasche auf den Boden geworfen haben sollen. Dank der Personenbeschreibung der konnten die Beamten die Tatverdächtigen an der Kolpingstraße aufspüren.

Dortmund: Gruppe Minderjährige soll Frau von hinten zu Boden gestoßen haben

In der Zwischenzeit hatte sich nach Polizeiangaben auch eine 55-jährige Wittenerin über den Notruf an die Polizei gewendet und geschildert, wie sie Am Platz der Alten Synagoge, im Bereich der Tiefgarageneinfahrt, von einer Gruppe Minderjähriger von hinten zu Boden gestoßen worden sei. Dabei habe sie ihre Handtasche verloren - die einer der Jugendlichen daraufhin aufgehoben habe. Anschließend seien die mutmaßlichen Täter in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Die Beamten nahmen die Jugendlichen mit zur Wache, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Die 55-Jährige erhielt ihr geraubte Handy zurück, das die Teenager ihr mutmaßlich aus der Handtasche entnommen hatten. (red)

