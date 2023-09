Dortmund: Jugend-Trainer schlägt um sich - vor den Kindern

Bei einem Jugendspiel in Dortmund kam es am Samstag zu unschönen Gewalt-Szenen. (Symbolbild)

Dortmund. Bei einem Jugendspiel in Dortmund-Schüren hat ein Trainer auf mehrere Männer eingeprügelt. Die Kinder beider Teams mussten alles mit ansehen.

Unschöne Szenen bei einem E-Jugend-Spiel in Dortmund-Schüren: Ein Trainer soll am Samstag (9. September) nach Angaben der Polizei vor den Augen der Kinder drei weitere Trainer mit Faustschlägen verletzt haben. Die Opfer erlitten „teils blutende Verletzungen“, so die Polizei. Auch ein Rettungsdienst war vor Ort. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Grund für die Eskalation sei eine strittige Spielszene in der zweiten Halbzeit gewesen. Die Kinder zwischen acht und zehn Jahren hätten wie üblich in der Altersklasse ohne Schiedsrichter gespielt. Die strittige Situation habe deshalb zu Diskussionen „auf und neben dem Platz“ geführt. Beide Mannschaften hätten sich aber darauf verständigt, das Spiel fortzusetzen.

Nach Unterbrechung: Trainer der Heim-Mannschaft schlägt um sich

„Als die Kinder weiterspielen wollten, rannte der Trainer der Gastgeber-Mannschaft auf das Spielfeld und schob an der Diskussion beteiligte Kinder zur Seite“, so die Polizei. Er sei offenbar mit der Entscheidung, wie das Spiel nach der Unterbrechung fortgesetzt werden sollte, nicht zufrieden gewesen. Der Co-Trainer des Heim-Teams sowie zwei Trainer der Gästemannschaft seien deshalb auf das Feld gelaufen, um zu schlichten.

Dann kam es zur Eskalation: Der Trainer des Gastgebers (36), der als erster auf das Spielfeld gerannt war, habe einen der heraneilenden Männer in den Schwitzkasten genommen und mit Fäusten auf die Trainer eingeschlagen. „Vor den Augen der Kinder schlug der 36-Jährige laut Zeugenaussagen auch dann noch zu, als einer der Männer bereits am Boden lag“, schreibt die Polizei.

Ein Rettungswagen rückte an und versorgte einen der verletzten Männer. Die Polizei befragte mehrere Zeugen. Ein Betreuer des Gäste-Teams habe die Beamten darüber informiert, dass „die Kinder nach diesen Erfahrungen nun Hilfe benötigten“. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund