Polizei Dortmund: Hilfsbereitschaft als Vorwand - Frauen in U-Haft

Dortmund. Wegen bandenmäßigen Diebstahls sitzen jetzt zwei Bulgarinnen in Dortmund in U-Haft. Als Opfer wählten sie Senioren, Tatorte waren U-Bahn und Bus.

Zwei Frauen aus Bulgarien sind jetzt von der Polizei in Dortmund wegen bandenmäßigen Diebstahls festgenommen worden. Ein Richter schickte die beiden in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Über mehrere Monate hatten die beiden 26 und 30 Jahre alten Frauen vorwiegend Seniorinnen und Senioren bestohlen und dabei Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet, berichtete die Polizei. Als Opfer hätten sie vorwiegend ältere Menschen ausgeguckt, die hilfsbedürftig wirkten, etwa weil sie einen Rollator nutzen oder Mühe hatten, Einkäufe zu tragen.

Diebinnen nutzten Hilfsbedürftigkeit ihrer Opfer aus

„Meistens nutzen die Täterinnen die U-Bahn und Busse in der Dortmunder Innenstadt, um ihre Opfer zu finden und dreist zu beklauen“, teilte die Polizei mit. Mit Gesprächen hätten sie die Senioren, die laut einem Sprecher im Alter von 70 bis 85 Jahren waren, abgelenkt und dann beklaut: „Die Frauen gaben vor hilfsbereit zu sein und nutzten die Situation dann aus.“

„Das waren keine Gelegenheitsdiebinnen“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Polizei habe Hinweise, dass die beiden Frauen organisiert zu Werke gegangen seien: „So, wie Sie und ich regelmäßig zur Arbeit gehen, sind die Frauen Klauen gegangen“, erläuterte der Sprecher. Daher laute der Tatvorwurf bandenmäßiger Diebstahl.

Polizei warnt: Geldkarte und Pin-Nummer nie am gleichen Ort aufbewahren

In mehreren Fällen hätten die Täterinnen auch Geldbörsen erbeutet, in denen Geldkarten waren zusammen mit der jeweiligen Pin-Nummer, teilte die Polizei mit. Damit seien dann zumeist direkt größere Geldbeträge an Geldautomaten abgehoben worden, hieß es bei der Polizei.

Die Polizei warnt deshalb eindringlich: „Bitte verwahren sie nicht Pin-Nummer und Bankkarte am gleichen Ort auf!“

Die Ermittlungen laufen weiter.

(dae)

