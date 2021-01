Dortmund: Großeinsatz gegen Raserszene, 700 Autos gezählt

Dortmund. Am zweiten Wochenende in Folge war Dortmund Hotspot der Raserszene: In der Spitze zählte die Polizei 700 Autos. Großeinsatz bis in die Nacht.

Am zweiten Wochenende in Folge haben Tuner und Raser in der Nacht zu Sonntag Anwohner der Dortmunder Innenstadt um den Schlaf gebracht. Nach Schätzungen der Polizei waren in der Spitze rund 700 "szenetypische" Fahrzeuge auf dem Wall und dem Innenstadtring unterwegs.

Mit einem Großaufgebot ging die Polizei bis tief in die Nacht gegen die Szene vor, rund 100 Beamten sollen nach Angaben des WDR im Einsatz gewesen sein. Wie ein Sprecher der Polizei Dortmund mitteilte, dauerte der Einsatz bis 4.45 Uhr am Sonntagmorgen. Der dreispurige Innenstadtring musste zeitweise gesperrt werden.

Polizei stellt mehr als 100 Fahrzeuge sicher

Dabei seien eine dreistellige Anzahl von Fahrzeugen sowie ein Führerschein sichergestellt geworden. Darüber hinaus schrieb die Polizei drei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung.

Dortmund entwickelt sich damit mehr und mehr zum Treffpunkt der Szene: Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Polizei rund 400 aufgemotzte Fahrzeuge gezählt. Zahlreiche Anwohner hatten sich zuvor beschwert. (JeS)