Dortmund: Geldtransporter bei Ikea in Kley überfallen

Dortmund. An einem Möbelhaus in Dortmund-Kley haben Unbekannte Donnerstag einen Geldtransporter überfallen. Drei Männer sollen in grauem VW geflohen sein.

Die Polizei Dortmund sucht nach drei flüchtigen Männern und bittet um Zeugenhinweise. Das Trio soll Donnerstag gegen 13 Uhr an der Borussiastraße in Dortmund-Kley einen Geldtransporter an einem Möbelhaus überfallen haben. An der Borussiastraße in Kley hat Ikea eine Filiale.

Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wollte gerade einen Geldkoffer zu einem wartenden Geldtransporter bringen. Ein Unbekannter bedrohte den 44-Jährigen mit einer Schusswaffe und nahm den Geldkoffer. Anschließend stieg der Täter zusammen mit einem weiteren Mann, der etwas abseits gestanden hatte, in einen grauen VW. Im Auto saß wohl ein weiterer Mann. Denn der VW fuhr mit drei Insassen über die Ausfahrt in Richtung Zeche Oespel, wie die Polizei Dortmund berichtet.

Geldtransporter-Überfall in Dortmund: Verdächtige maskiert

Die Polizei beschreibt die Verdächtigen wie folgt: „Die beiden Täter, die außerhalb des Fahrzeugs agierten, waren beide maskiert. Der Haupttäter trug laut ersten Zeugenaussagen eine grüne, längere Jacke, eine beige Hose sowie schwarze Schuhe und hatte eine schlanke Statur.“ Der zweite Täter habe einen hellen Pullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe getragen. Er soll ebenfalls schlank sein.

Wer kann etwas zu den Verdächtigen oder zu dem Fluchtauto sagen? Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0231/132-74 41.

