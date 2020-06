Dortmund: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Dortmund. Die Feuerwehr hat in Dortmund einen 69-Jährigen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Wohnungsbrand in der Dortmunder Nordstadt hat die Feuerwehr in der Nacht zu Montag einen Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet.

Die Feuerwehr wurde am Montag um 1.12 Uhr alarmiert. Mit zwei Löschzügen rückten die Einsatzkräfte daraufhin zur Alsenstraße in der nördlichen Innenstadt aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, befand sich noch eine Person in der brennenden Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Schwarzer Rauch drang bereits aus dem Fenster des Raumes, in dem sich der 69-jährige Mann zu diesem Zeitpunkt noch aufhielt.

Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Sofort wurden durch die Einsatzkräfte unter dem Fenster ein Sprungpolster aufgebaut, die Drehleiter in Stellung gebracht und parallel eine Atemschutzstaffel über das Treppenhaus zur Menschenrettung eingesetzt. Über die Drehleiter konnte der Mann schließlich aus dem Gebäude gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die eingesetzten Kräfte im Gebäude konnten daraufhin das Feuer in der Wohnung löschen und eine weitere Brandausbreitung verhindern.

Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht

Der gerettete Mann hatte Rauchgase eingeatmet und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Auch die anderen Bewohner des Hauses wurden vorsorglich von einem Notarzt untersucht. Eine 30-jährige Frau hatte - vermutlich durch eine Rauchausbreitung in das Treppenhaus - ebenfalls einige Brandgase eingeatmet, so dass auch sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die anderen Personen (drei Männer und ein Kind) war keine weitere Behandlung erforderlich.

Zur Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht. (red)