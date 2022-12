Feuerwehr im Großeinsatz bei Thyssenkrupp in Dortmund

Dortmund. Zu einem Feuerwehr-Großeinsatz kam es auf dem Thyssenkrupp-Gelände in Dortmund. Die Einsatzkräfte mussten das Feuer erst suchen.

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am frühen Mittwochabend auf dem Thyssenkrupp-Gelände in Dortmund am Rande des Unionviertels. Ein Mitarbeiter hatte verrauchte Hallen gemeldet. Bei der Feuerwehr löste der Anruf aufgrund der Größe der Anlage einen sogenannten Objektalarm aus. Sie rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an. Als die insgesamt 67 Einsatzkräfte mit drei Löschzügen eintrafen, stellte sich jedoch heraus, dass das Feuer nicht auf dem Betriebsgelände zu verorten war, sondern außerhalb. Der Rauch sei nur zu den Hallen hinübergezogen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage mit.

Lokalität des Feuers musste erst ermittelt werden

Die genaue Lokalität des Feuers musste jedoch erst noch von den Einsatzkräften ermittelt werden. Erst habe es dazu verschiedene Annahmen gegeben, berichtete der Feurwehr-Sprecher weiter. Letztendlich fanden sie die Ursache für die Rauchentwicklung in einem Schacht, in dem ein wenig Müll gebrannt hatte. Mit geringen Wassermengen habe das Feuer gelöscht werden können. Niemand wurde durch den Rauch verletzt. Zu der Brandursache wird jetzt die Polizei ermitteln. (gb)

