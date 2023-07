Dortmund: E-Radfahrer schwer verletzt unter Auto eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bönninghauser Straße in Dortmund-Lanstrop ist ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto).

Dortmund. Beim Zusammenstoß mit einem Mercedes ist ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bönninghauser Straße in Dortmund-Lanstrop ist am Dienstagnachmittag, 11. Juli, ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 16 Uhr bog der junge Kamener laut Polizeibericht mit seinem E-Bike gegen auf die Bönninghauser Straße ab. Dabei übersah er aus bislang ungeklärten Gründen den auf Mercedes eines 56-jährigen Dortmunders. Es kam zum Zusammenstoß, bei der der 15-Jährige unter dem Mercedes eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder gehört haben. Hinweise melden Sie bitte der Polizeiwache Scharnhorst unter: 0231/132-3621. (red)

