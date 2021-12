Dortmund: Dachstuhl des alten Mengeder Amtshauses abgebrannt

Dortmund-Mengede. Ein Feuer hat am Mittwochabend den kompletten Dachstuhl des Mengender Amtshauses zerstört. Das historische Gebäude ist stark beschädigt.

Ein Feuer hat Mittwochabend das Dach des alten Mengeder Amtshauses zerstört: Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt – das historische Gebäude (Denkmalschutz) an der Remigiusstraße wurde stark beschädigt.

Das Amtshaus-Emsemble besteht aus zwei Gebäuden: Das markante Haupthaus an der Straße "Am Amtshaus" beherbergt die Bezirksverwaltung – das kleinere (vom Brand betroffene) Nebengebäude an der Remigiusstraße ist zum Mehrfamilienhaus umgebaut worden. Der historische Gebäudekomplex wurde vor wenigen Jahren kernsaniert.

Feuer griff von Balkon schnell auf Wohnung über

Der Brand brach nach Angaben der Dortmunder Feuerwehr gegen 19.40 Uhr auf dem Balkon im dritten Stock aus. Schnell griffen die Flammen auf das Dach über. Als die Feuerwehr an den Brandort kam, brannten auch schon die Wohnräume.

Die Dortmunder Feuerwehr war mit einem Großaufgebot bis in die Nacht vor Ort. Alle Bewohnerinnen und Bewohner das alten Mehrfamilienhauses konnten sich unverletzt selbst in Sicherheit bringen.

Historisches Dortmunder Haus vorerst unbewohnbar

Obwohl die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auch auf die unteren Etagen übergriff, ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Bewohnenden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (kafi)

