Bombe am Dortmunder Rombergpark: Die Entschärfung des Blindgängers steht noch heute an. Die Johanniter-Klinik wird evakuiert.

Verdachtspunkte Bombe in Dortmund – Klinik und Bundesstraße betroffen

Dortmund. Am Dortmunder Rombergpark liegt eine Bombe. Sie wird noch heute entschärft. Im Evakuierungsradius liegen die Johanniter-Klinik und die B54.

Am Dortmunder Rombergpark liegt eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilt, hat sich einer der beiden Verdachtspunkte bestätigt. Die möglichen Bomben waren bei Vorbereitungen auf Bauarbeiten ausgemacht worden – schon im Januar

Wie vor Tiefbauarbeiten üblich, waren Luftbilder aus der Zeit direkt nach dem Krieg ausgewertet worden. Dabei waren drei Verdachtspunkte zu sehen. Erste Probebohrungen hatten schon im Vorfeld einen Verdachtspunkt ausgeschlossen. Aber die Grabungen am Montag und Dienstag haben den Verdacht in einem Fall bestätigt. Der Blindgänger wird noch am Dienstag entschärft.

Bomben in Dortmund – Klinik und B54 im Evakuierungsradius

Die Bombe liegt direkt hinter der Johanniter-Rehaklinik an einer Brücke über die Schondelle nahe des Gartenwegs. Die Klinik muss komplett evakuiert werden. 200 teils bettlägerige Patienten und Patientinnen müssen raus. Klinik, Feuerwehr und Ordnungsamt bereiten die Evakuierung schon seit Januar vor, erklärt die Stadt Dortmund. Krankentransporte bringen die Betroffenen in den Westfalenhallen – Bettlägerige kommen in anderen Kliniken unter. Laut Stadt läuft die Evakuierung schon seit dem Vormittag.

Schon 2019 war die Johanniter-Klinik wegen einer Bombenentschärfung evakuiert worden, allerdings nur teilweise. Rund 50 Patientinnen und Patienten mussten kurzzeitig in andere Gebäudeteile umziehen.

Entschärfung in Dortmund: Ruhrallee und Stadtbahn dicht

Von der Evakuierung sind auch Anwohnende betroffen, allerdings müssen nur 75 Menschen aus ihren Häusern. Betroffen ist auch die Kleingartenanlage Südstern. Zudem liegen BMW und die Wihoga-Schule im Evakuierungsradius – ebenso die B54/Ruhrallee und die dortigen Stadtbahn-Strecken.

Bombe in Dortmund: Im Evakuierungsradius liegen die Reha-Klinik und die Wihoga-Schule am Rombergpark – und die B54. Foto: Stadt Dortmund

