Dortmund/Herten. Bei einer Razzia in Dortmund hat die Polizei drei Männer vorläufig festgenommen. Sie sollen die Deutsche Bahn mit Taxischeinen betrogen haben.

Dortmund: Betrug mit Taxischeinen - Drei Männer festgenommen

Die Bundespolizei hat bei einer Razzia am Donenrstagmorgen in Dortmund und Herten drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn festgenommen. Sie sollen die Deusche Bahn mit unrechtmäßig ausgestellten Taxigutscheineinen betrogen haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Bundespolizei in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, soll der 25-Jährige Hauptverdächtige in seiner Funktion als Servicemitarbeiter unrechtmäßig Taxigutscheine ausgestellt haben. Diese habe er an zwei 24- und 46-jährige Taxifahrer weitergegeben. Die beiden Männer hätten anschließend die Gutscheine bei der Deutschen Bahn abgerechnet. Die Taxifahrten hätten aber nicht stattgefunden.

Die Bundespolizei hat am Donnerstag in Dortmund und Herten bei einer Razzia mehrere Wohnungen durchsucht. Foto: Bundespolizei

Razzia in Dortmund und Herten: Bargeld und Taxischeine sichergestellt

Um nicht aufzufallen, habe der 25-Jährige immer dann die Taxischeine ausgestellt, wenn es tatsächlich Störungen im Bahnverkehr gegeben habe. Dabei soll er von einem 20-jährigen Dortmunder und einem 42-jährigen Mann aus Herten Hilfe bekommen haben. Die beiden Bahnmitarbeiter sollen ebenfalls Taxischeine ausgestellt oder den 25-Jährigen zumindestt unterstützt haben. Der Sachschaden belaufe sich laut Bericht insgesamt auf 156.000 Euro.

Die Bundespolizei hatte bereits seit mehreren Monaten gegen die Tatverdächtigen ermittelt, am Donenrstag hatten die Beamten schließlich vier Wohnungen in Dortmund und eine weitere in Herten durchsucht. Dabei stellten sie u. a. Bargeld in Höhe von 28.000 Euro, eine Anscheinswaffe, Computer, Laptops, Unterlagen und Taxischeine der Deutschen Bahn sicher. Der 25-jährige Hauptverdächtigen wurde wegen Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vorläufig festgenommen. Auch die anderen beiden Bahnmitarbeiter nahmen die Beamten vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (red)