Dortmund: Beliebtes Café eröffnet eine weitere Filiale

Dortmund. Gastro-Neueröffnung in Dortmund: Ein beliebtes Café eröffnet bald seine dritte Filiale in der Innenstadt. Dafür suchen die Betreiber Personal.

Das beliebte Dortmunder Café „Café Lotte“ eröffnet bald seine dritte Filiale in Dortmund. Der neue Standort soll dann in der Kleppingstraße, also mitten in der Innenstadt liegen. Das haben die Betreiber bereits auf Instagram und auf ihrer Homepage veröffentlicht. Die bereits bestehenden Filialen liegen im Saarlandstraßenviertel (Dresdener Straße 31) und im Kaiserstraßenviertel (Kaiserstraße 15).

Lesen Sie auch:Parking Day in Dortmund: Kaiserstraße wird zum Campingplatz

Bald dürfen sich Fans also auch über einen dritten Standort von Café Lotte freuen. Die Café-Betreiber suchen derzeit noch Personal für ihr neues Lokal und haben dafür jüngst einen Aufruf über die sozialen Medien gestartet.

Noch kein Datum für Eröffnung der neuen Filiale

Wann die neue Filiale in der Kleppingstraße eröffnen soll, ist übrigens noch nicht bekannt. „Coming soon“, heißt es seitens der Betreiber auf Instagram.

Weitere interessante Gastro-Nachrichten aus Dortmund:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund