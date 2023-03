Die Feuerwehr der Stadt Dortmund hat zwei Drehleiter-Fahrzeuge an ihre neue Partnerstadt in der Ukraine gespendet.

Neue Partnerstadt Dortmund schickt Feuerwehr-Fahrzeuge in die Ukraine

Dortmund. Die Tinte ist trocken, die neue Städtepartnerschaft damit vertraglich besiegelt. Was Dortmund und Schytomyr in der Ukraine jetzt planen.

Es ist ein Zeichen mit Symbolcharakter: Die Westfalen-Metropole Dortmund hat mitten in schlimmster Kriegszeit eine neue Partnerstadt bekommen: Schytomyr – 130 Kilometer westlich von Kiew. Die Stadt mit knapp 270.000 Einwohnenden passe gut zu Dortmund, betont Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) bereits vor einigen Wochen im Mediengespräch: "In Dortmund leben nicht wenige Menschen, die ursprünglich aus der Gegend um Schytomyr kommen."

Oberbürgermeister haben den Vertrag unterzeichnet

Nun fand unlängst ein Online-Meeting mit Vertretern beider Städte zur offiziellen Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens statt. Oberbürgermeister Thomas Westphal und sein ukrainischer Amtskollege, OB Serhij Suchomlyn, machten mit ihren Signaturen offiziell, auf was beide Städte seit Monaten hingearbeitet haben.

Dortmund und Schytomyr verbinden gemeinsame Ziele

"Dortmund und Schytomyr verbindet das gemeinsame Ziel, eine innovative, digitale und klimaneutrale Kommune zu sein", heißt es von der Stadt Dortmund. Inzwischen fanden bereits die ersten Workshops statt, in denen gemeinsame Themen erarbeitet und identifiziert wurden. Dazu gehören die Digitalisierung - etwa in der Stadtverwaltung, nachhaltige Stadtentwicklung sowie Wirtschafts- und Innovationsförderung. Geplant ist unter anderem auch ein Jugendaustausch-Programm, wobei kriegsbedingt zunächst der Besuch ukrainischer Jugendlicher in Dortmunder angedacht ist.

Feuerwehr Dortmund spendet Drehleiter-Fahrzeuge

Bereits handfester ist die Hilfe, die es bereits jetzt von der Dortmunder Feuerwehr gibt. Diese hat nämlich als Spende zwei Drehleiterkorb-Fahrzeuge auf den Weg nach Schytomyr geschickt, um den dortigen Katastrophenschutz zu unterstützen. Am gestrigen Montag habe man die Fahrzeuge in der polnischen Stadt Chelm, nahe zur Grenze der Ukraine, an Kolleginnen und Kollegen aus Schytomyr übergeben, heißt es von der Stadt Dortmund. Hilfe gibt es auch vom heimischen THW, das insgesamt 25 Generatoren verschiedener Größe und Leistung sowie 200 Feldbetten zur Verfügung stellt und kommende Wochen nach Schytomyr transportiert.

Schytomyr im März 2022: Zerstörungen durch einen russischen Luftangriff Foto: Emergency Service Of Ukraine/ZUMA Press Wire Service/dpa

Dortmund und seine Partnerstädte

Schytomyr ist hart vom russischen Angriffskrieg getroffen: Viele Menschen sind geflohen, Kliniken, Häuser und Schulen wurden schon zu Kriegsbeginn zerstört, Heizung und Strom laufen nicht immer – und auch jetzt wird noch regelmäßig Beschuss gemeldet.

Rückblick: Der Dortmunder Stadtrat hatte schon im März eine Partnerstadt in der Ukraine angeregt. Jetzt fiel die Entscheidung auf Schytomyr. Es ist die zehnte Partnerstadt für Dortmund, aber auch für die ukrainische Stadt ist Dortmund nicht die erste Liaison: Schytomyr hat bereits acht Partnerschaftten – bisher allerdings keine in Westeuropa. Stattdessen bestehen Verbindungen zu Städten in Bulgarien, Georgien, Polen, der Tschechischen Republik und China.

Das sind Dortmund Partnerstädte weltweit:

Amiens, Frankreich (1960)

Leeds, Großbritannien (1969)

Rostow am Don, Russland (1977)

Buffalo, USA (1978)

Netanya, Israel (1981)

Novi Sad, Serbien (1982)

Xi´an, China (1992)

Trabzon, Türkei (2014)

Zwickau (innerdeutsche Partnerschaft)

Schytomyr sei "bekannt für seine Gärten, Parks und grünen Alleen", heißt es im Online-Lexikon Wikipedia. Die Stadt ist Verkehrsknotenpunkt, Industriezentrum und kultureller Mittelpunkt mit Hochschulen, Theater und Museen. Wirtschaftlich dominiert der Maschinenbau und die Lebensmittelindustrie", heißt es weiter.

Mehr über Stadtentwicklung in Dortmund:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund