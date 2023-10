Dortmund bekommt die erste Partnerstadt in Afrika

Dortmund plant eine erste Städtepartnerschaft in Afrika – mit Kumasi in Ghana.

Dortmund. Drei Promis aus Dortmunds neuer Partnerstadt in Ghana kennt man auf jeden Fall – zwei aus der Bundesliga und einen aus der hohen Politik.

Dortmund bekommt eine neue Partnerstadt: Kumasi in Ghana. Damit plant Dortmund die erste Städtepartnerschaft in Afrika. Die Vorbereitungen laufen schon länger, gute Kontakte bestehen bereits, erklärt Oberbürgermeister Thomas Westphal. Der Rat muss die neue Partnerschaft im November aber noch beschließen.

Mit fast 3 Millionen Einwohnenden ist Kumasi deutlich größer als Dortmund und die zweitgrößte Stadt in Ghana hinter der Hauptstadt Accra (Metropolregion 5 Millionen Einwohnende). Kumasi selbst hat bisher eine Partnerstadt in China (Wenzhou) und drei in den USA (Charlotte, Newark, Winston-Salem).

Diese drei Promis kommen aus Kumasi:

Kumasi scheint ähnlich fußballverrückt wie Dortmund: Von den 34 Personen, die Wikipidia als "Söhne und Töchter der Stadt" auflistet, sind 24 Fußballer. Diese drei Persönlichkeiten aus Kumasi kennt man in sicher:

Ibrahim Tanko (*1977): Als 17-Jähriger kam Ibrahim Tanko 1994 zum BVB und stellte gemeinsam mit Lars Ricken (damals 18) den "Babysturm". Nach sechs Jahren wechselte Tanko zum SC Freiburg.

Auch Anthony Yeboah ist in der Bundeliga gut bekannt. Der Stürmer spielte zwischen 1988 und 2001 in Saarbrücken, bei , beim und zudem in Leeds. Kofi Annan (*1938, †1918): Der ghanaische Diplomat Kofi Annan hat sich als UN-Generalsekretär in der ganzen Welt einen Namen gemacht. Gemeinsam mit den UN bekam er 2001 den Friedensnobelpreis für seinen "Einsatz für eine besser organisierte und friedlichere Welt".

Mit der Großstadt Kumasi in Ghana hätte Dortmund jetzt schon elf Partnerstädte. Wie nach man damit dem Weltgeschehen ist, zeigt: Auch mit Netanja in Israel ist Dortmund verpartnert – genauso mit Rostow am Don in Russland. Mit der Metropole seien "die Gespräche aber dünner geworden", erklärt Dortmunds Stadtchef Westphal: "Der letzte Brief ist schon länger her."

Das sind Dortmunds Partnerstädte weltweit:

Amiens, Frankreich (1960)

Leeds, Großbritannien (1969)

Rostow am Don, Russland (1977)

Buffalo, USA (1978)

Netanya, Israel (1981)

Novi Sad, Serbien (1982)

Xi´an, China (1992)

Trabzon, Türkei (2014)

Zwickau (innerdeutsche Partnerschaft)

Schytomyr, Ukraine (2023)

geplant: Kumasi, Ghana

