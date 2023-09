Dortmund: Bahn fährt Frau an - Wittekindstraße war gesperrt

Eine U-Bahn der Linie 42 hat Mittwochmittag in Dortmund in Höhe des Theodor-Fliedner-Heims eine Frau erfasst (Symbolfoto).

Dortmund. Eine Fahrt der U42 endet Mittwoch wegen eines Unfalls abrupt am Theodor-Fliedner-Heim in Dortmund. Die Fahrgäste müssen die Bahn verlassen.

Schwerer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden ist am Mittwochmittag (6.9.) eine Frau in Dortmund. Sie hatte gegen 14 Uhr in der Nähe der Stadtbahn-Haltestelle "Theodor-Fliedner-Heim" an der Wittekindstraße die Gleise überquert und wurde von einer Bahn der Linie U42 Richtung Hombruch erfasst. Überrollt wurde sie nicht.

Derzeit kann die Polizei Dortmund noch nicht sagen, ob die Frau die Gleise regulär - zum Beispiel während einer Ampel-Grünphase - überquert hat oder nicht. Die Verletzte ist nun im Krankenhaus. Sie hat "wohl Glück gehabt", so ein Polizeisprecher.

Zeitweise musste die Wittekindstraße komplett gesperrt werden, ist aber wieder frei. Laut Polizei gab es keine "massiven Verkehrsstörungen".

Nach Unfall mit U42 in Dortmund bringt Rettungswagen verletzte Frau ins Krankenhaus

Für die Dortmunder Feuerwehr war es eher ein "kleiner Einsatz": Ein Rettungswagen und ein Notarzt seien ausgerückt. Der Rettungswagen habe die Frau, die gestürzt war und sich eine blutende Wunde zugezogen hatte, ins Krankenhaus gebracht.

Neben der Wittekindstraße mussten auch die Bahngleise vorübergehend gesperrt werden, die Fahrgäste der Stadtbahn die Bahn verlassen. Nach einer knappen Stunde konnten die Gleise wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich war ein Ersatzverkehr eingerichtet worden, so DSW21-Sprecher Marc Wiegand. Von verletzten Fahrgästen sei ihm nichts zu Ohren gekommen. Die betroffene Bahn wird nun im Betriebshof auf Schäden untersucht. (JaK)

