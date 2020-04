Dortmund: Auto durchbricht Zaun und landet auf Parkplatz

Dortmund. Einigermaßen glimpflich endet ein Unfall auf der Brackeler Straße. Ein Auto durchbricht einen Metallzaun und landet auf einem belebten Parkplatz.

Ein 38-Jähriger ist in Dortmund mit seinem Wagen durch einen Metallzaun gekracht und auf einem belebten Parkplatz gelandet. Der Alleinunfall endete einigermaßen glimpflich, Passanten wurden nicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Am frühen Nachmittag, gegen 14-30 Uhr, war der Essener auf der Brackeler Straße in Richtung Borsigplatz unterwegs. In der Kurve der Ausfahrt Kaltbandstraße verlor der 38-Jährige aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen schleuderte über einen Grünstreifen und mehrere Bordsteine und durchbrach schließlich einen Metallzaun zu einem angrenzenden Parkplatz.

Der 38-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus; drei der Passanten auf dem Parkplatz erlitten einen Schock. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro. (mit dpa)