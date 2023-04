Arbeiter-Samariter-Bund Dortmund: ASB-Regionalverband meldet Insolvenz an

Dortmund. Der Arbeiter-Samariter-Bund Westliches Westfalen / Sauerland e. V. ist insolvent. Der ASB-Verband hat Standorte in Dortmund, Menden und Sundern.

Das Amtsgericht Dortmund hat beim Regionalverband Arbeiter-Samariter-Bund Westliches Westfalen / Sauerland (ASB) einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt. Der Beschluss wurde am 25. April 2023 gefasst. Der betroffene Regionalverband hat seinen Sitz in Dortmund und Standorte in Dortmund, Menden und Sundern.

Nach unbeantworteten Mailanfragen von Donnerstagmorgen (27.4.) wollte Geschäftsführer Oliver Buff am Nachmittag telefonisch noch keine Stellung nehmen. Freitagnachmittag lag ebenfalls noch keine Rückmeldung per Mail vor und Geschäftsführer Oliver Buff war nicht zu erreichen.

Gibt es noch Antworten des ASB-Regionalverbands zur Insolvenz werden wir diese in diesem Artikel ergänzen.

Der Regionalverband Arbeiter-Samariter-Bund Westliches Westfalen / Sauerland bietet laut Firmen-Internetseite den Hausnotruf an. Desweiteren engagiert sich der ASB unter anderem im Rettungs- und Katastrophenschutz, bei Erste-Hilfe- und Brandschutzhelfer-Kursen. Neben den Mitarbeitenden sind auch viele Menschen im Ehrenamt aktiv. Zudem können Interessierte ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligen Dienst beim ASB machen.

ASB in Dortmund: Vorläufiger Insolvenverwalter bestellt

Beim Thema Insolvenz gilt ganz allgemein: Grund eine Insolvenz anzumelden ist voraussichtliche oder schon bestehende Zahlungsunfähigkeit. Der vorläufige Insolvenzverwalter oder die -verwalterin übernimmt die Führung, so dass das betroffene Unternehmen seine Arbeit fortführen kann. Er oder sie verfügt über das pfändbare Vermögen. Das in der Insolvenz steckende Unternehmen kann nun nicht mehr alleine darüber bestimmen. Auf diese Weise sollen die Insolvenzmasse gesichert und die Interessen der Gläubiger und Gläubigerinnen gewahrt werden.

Eine Insolvenz muss nicht das Ende eines Unternehmens bedeuten. Es kann auch die Chance sein, den Betrieb zu sanieren.

