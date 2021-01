Dortmund: 19-Jähriger nach Messerangriff in Lebensgefahr

Dortmund. Ein 19-Jähriger ist in Dortmund in der Nacht zu Sonntag von mehreren Männern angegriffen und lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt schwebt ein 19-Jähriger nach einer Notoperation weiter in akuter Lebensgefahr. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft war der junge Algerier in der Nacht zum Sonntag in der Parkanlage Heroldswiese von vier Männern angegriffen und durch Messerstiche schwer verletzt worden.

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und sucht jetzt nach Zeugen des Angriffs. Die Tätergruppe soll über die Straße Oestermärsch Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Sie werden wie folgt beschrieben:

männlich

Bartträger

kurze schwarze Haare

175 bis 180 cm groß

25 - 35 Jahre alt

Die Täter sollen libanesisches Arabisch gesprochen haben. Zeugen können sich bei der Kriminalwache Dortmund, Tel.: 0231-132-7441 melden.

Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Carsten Dombert sind die Hintergründe der Tat offen. Das Opfer sei derzeit nicht vernehmungsfähig. (dpa)