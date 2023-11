Dortmund: 16-Jähriger mit Stich in den Bauch schwer verletzt

Eine Gruppe von jungen Männern soll in Dortmund am Mittwoch einen 16-Jährigen verfolgt haben. Auf einem Parkplatz sei es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der Verfolgte zustach. Nun ist er wieder auf freiem Fuß.

Dortmund. Ein 16-Jähriger soll einen gleichaltrigen mit einem Messer schwer verletzt haben - möglicherweise aus Notwehr. Die Polizei entließ ihn wieder.

Bei einer Messerattacke ist in Dortmund ein 16-Jähriger mit einem Stich in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein gleichaltriger Jugendlicher, wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Der Verdächtige sei inzwischen allerdings wieder entlassen worden, weil er möglicherweise in Notwehr gehandelt habe. Zuvor habe eine Gruppe von jungen Männern - darunter der später Verletzte - den 16-Jährigen verfolgt. Auf einem Parkplatz sei es am Mittwoch dann zu der Auseinandersetzung gekommen, bei der der Verfolgte zustach. (dpa)

