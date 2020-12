Dortmund: 1000 Anwohner wegen Blindgänger vor Evakuierung

Symbolbild. An der Semerteichstraße in Dortmund wird ein Blindgänger entschärft. Das Gebiet um den Fundort wird geräumt.

Dortmund. Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe startet am Donnerstag eine Evakuierungsaktion in Dortmund. 1000 Anwohner müssen die Häuser verlassen.

Gut 1000 Menschen müssen an diesem Donnerstag in Dortmund ihre Wohnungen räumen. Grund ist eine Weltkriegsbombe aus dem zweiten Weltkrieg. Sie wurde im Bereich der Semerteichstraße bei Bauarbeiten entdeckt und soll am Donnerstag entschärft werden.

Gegen 13 Uhr werde die Evakuierung des betroffenen Gebietes beginnen, teilte die Stadt mit. Auch zwei Kleingartenanlagen und mehrere Gewerbebetriebe - unter anderem ein Rewe-Markt - müssen geräumt werden, hieß es.

Bei dem Blindgänger handelt es sich laut Stadt um eine 250-Kilo-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg. Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle sind zu räumen.

Stadt richtet in Gesamtschule Gartenstadt Betreuungsstelle ein

„Personen, die unter Quarantäne stehen, gehbehindert oder bettlägerig sein sollten, sowie spezielle Versorgung benötigen, wie z.B. Sauerstoff, teilen dies bitte bis spätestens Donnerstag, 11 Uhr, dem Bürgertelefon des Ordnungsamtes unter der Rufnummer 0231/502 88 88 mit“, berichtete die Stadt.

Wohnungen und Häuser seien für voraussichtlich fünf Stunden zu räumen , schätzte man bei der Stadt. Sobald die Bombe entschärft ist und die Absperrmaßnahmen aufgehoben werden, werde die Stadt dies über die verschiedenen Informationskanäle mitteilen, hieß es. Dazu gehöre das örtliche Radio, der Twitter-Account der Stadt (Hashtag #DoBombe; externer Link) und die Warn-App „Nina“.

Wer von der Räumung betroffen ist, kann sich während der Aktion in der Gesamtschule Gartenstadt an der Hueckstraße 25/26 aufhalten. Die Stadt stellt einen Bus bereit, der Anwohner zur Betreuungsstelle bringt. Der Bus wartet auf der Semerteichstraße vor der Hausnummer 68. (Red.)