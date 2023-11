Einzelhandel Dille & Kamille“ will ein Geschäft in Dortmund eröffnen

Dortmund. Die Kette „Dille & Kamille“ kommt nach Dortmund. 2024 sollen dann Backutensilien, Geschirr, Gewürze, Pflanzen und mehr die Kunden anlocken.

In Bochum hat die niederländische Kette „Dille & Kamille“ so eben ihre fünfte Filiale in Deutschland eröffnet. Dortmund soll ebenfalls „Dille & Kamille“-Standort werden - neben Bochum dann die zweite Filiale im Ruhrgebiet. Weitere gibt es in Köln, Münster, Düsseldorf und Bonn.

Die Details sind derzeit noch unklar. Laut Homepage ist das zweite Quartal im Jahr 2024 für das Geschäft in Dortmund anvisiert. Auf Anfrage schreibt das Unternehmen: „Es gibt in der Tat Pläne, eine Filiale in Dortmund zu eröffnen. Wir sind mit den Vorbereitungen beschäftigt. Leider ist der Zeitpunkt der Eröffnung noch nicht bekannt.“

Wo wird sich „Dille & Kamille“ in Dortmund niederlassen?

Auch zum Standort gibt es noch keine Information. Zur Eröffnung des Bochumer Geschäfts jedoch sagte „Dille & Kamille“-Geschäftsführer Hans Geels: „Viele Läden ziehen in Shoppingmalls. Wir gehen aber immer in die Innenstadt.“

„Dille & Kamille“ wurde 1974 in Utrecht gegründet. Hier ein Foto vom neuen Geschäft in Bochum. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Auf der firmeneigenen Homepage sucht „Dille & Kamille“ bereits Personal für Dortmund - einen Store Manager und einen Assistent Store Manager (Stand: 17.11.23).

„Dille & Kamille“-Sortiment reicht von Küche, Haus, Garten, Bad bis zu Essen und Trinken

1974 öffnete der erste „Dille & Kamille“-Laden nach Firmenangaben im niederländischen Utrecht. Man wolle Menschen dazu inspirieren, bewusst, entspannt, nachhaltig und im Einklang miteinander, mit der Umgebung und mit der Natur zu leben. Daher konzentriere man sich auf „wesentlichen Dinge“, wirbt „Dille & Kamille“.

Ein Blick in die Bochum-Filiale von „Dille & Kamille“. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Diese „wesentlichen Dinge“, die es zu kaufen gibt, reichen von Gesichtsöl, Glas-Karaffen und Kerzen über Kissen und Decken bis zu Spielzeug, Backformen, Pfannen oder Speiseöl. Ein Sortiment, das die Bereiche Küche, Haus, Garten, Bad sowie Essen und Trinken abdeckt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund