Digitale Woche Dortmund 2022 - Das sind die Highlights

Dortmund. Die „Digitale Woche“ kehrt nach Dortmund zurück. Diese Highlights erwarten Besucherinnen und Besucher zum Thema Digitalisierung dieses Jahr.

Die Digitale Woche Dortmund2022 steht vor der Tür. Die Convention zu Digitalisierung und Innovation findet vom 26. bis 30. September statt und geht in die sechste Ausgabe. Rund 200 Events von über 100 Unternehmen bieten ein vielseitiges Programm sowohl online als auch vor Ort. Initiiert wurde das Event auch in diesem Jahr von der WirtschaftsförderungDortmund.

Unter anderem diese Unternehmen sind Teil der Digitalen Woche:

CIIO Stadt Dortmund

Brockhaus AG

Volkshochschule Dortmund

Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund

Viality AG

Stadt Dortmund - Wirtschaftsförderung

Technologiezentrum Dortmund

Karakun

Storm Reply GmbH

Künstliche Intelligenz und Smart-City sind Themen-Highlights der Digitalen Woche

Viele in Dortmund ansässigen Unternehmen nehmen an der #diwodo2022 teil und zeigen Events rund um das Thema Digitalisierung. Mit dabei ist Programm aus Bereichen wie Apps und Webentwicklung, Internet of Things, Smart City, Künstliche Intelligenz, Start-Ups, Big Data, Arbeitswelt der Zukunft und viele mehr. Vorgestellt werden aktuelle Innovationen, aber auch Zukunftstrends.

Diese Programm-Highlights sind in diesem Jahr dabei:

Hack the World - Mit Informatik die Welt gestalten

Singularity aus Versehen - Warum meine KI die Menschheit auslöscht

Digitalisierung als Chance für Nachhaltigkeit

Unsichtbares sichtbar machen mit FX Reality

Ausbildung & Recruiting im Metaverse - geht das?

Was dein Browser über dich verrät

360 Grad Tour durch das größte Rechenzentrum des Ruhrgebiets

Einführung Internet of Things

3D-Druck für Anfänger/Fortgeschrittene

Wie werde ich ein Cloud-Experte?

Physical Computing

Die Digitale Entdeckungsreise für Ältere Dortmunderinnen und Dortmunder

viele mehr

Alle Events der Digitalen Woche Dortmund 2022 sind kostenlos

Alle Events der Digitalen Woche Dortmund sind kostenlos und machen den Einstieg gerade für spontan Interessierte leicht. Trotzdem müssen sich Besucherinnen und Besucher für die einzelnen Events und Vorträge anmelden. Dazu kommen Workshop-Events, in denen die Besucherinnen und Besucher aktiv mitmachen und die Themen entdecken können.

