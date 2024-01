Dortmund. Nach einem Diebstahl in einem Dortmunder-Supermarkt in Aplerbeck ist der Täter flüchtig. So beschreibt die Dortmunder Polizei den Mann.

Nach einem Diebstahl in einem Dortmunder Supermarkt in Aplerbeck fahndet die Dortmunder Polizei nach einem Täter und sucht Zeugen. Er flüchtete mit einem vierstelligen Bargeldbetrag.

Den ersten Angaben einer 56-jährigen Mitarbeiterin zufolge betrat der Täter den Discounter am Freitagabend um 20.55 Uhr. Als die Mitarbeiterin seine Zigaretten kassieren wollte und die Kasse öffnete, griff der Täter hinein und flüchtet in Richtung Ausgang. „Die 56-Jährige lief dem Mann noch hinterher und wollte ihn festhalten“, teilt die Polizei mit. „Daraufhin setzte er Reizgas gegen sie ein.“ Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Tel. (0231) 132-7441.

