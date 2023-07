Nach einem Taschendiebstahl in der U43, Fahrtrichtung Wickede, sucht die Polizei jetzt mit Bildern aus der Videoüberwachung der Straßenbahn nach dem mutmaßlichen Täterduo. (Symbolbild)

Taschendiebstahl Diebstahl in Dortmunder U43: Fahndung mit Videomaterial

Dortmund. Zwei mutmaßliche Diebe haben in der Straßenbahn U43 ein Handy gestohlen. Jetzt veröffentlicht die Polizei Aufnahmen aus der Videoüberwachung.

Nach einem Taschendiebstahl in der Dortmunder U43, Fahrtrichtung Wickede, sucht die Polizei jetzt mit Bildern aus der Videoüberwachung der Straßenbahn nach dem mutmaßlichen Täterduo. Der Diebstahl hatte sich am 10. April 2023 gegen 20.30 Uhr ereignet. Die Täter stiegen an der Haltestelle Kampstraße ein und sollen ein Handy aus einer Jackentasche gestohlen haben.

Die Bildaufnahmen sind laut Polizeibericht mit richterlicher Genehmigung zur Veröffentlichung freigegeben worden. Sie sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/109935 Wer Angaben zu den beiden Männern auf den Fotos und deren Identität machen kann, meldet sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter: 0231/132-7441. (red)

