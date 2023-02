Diebestour mit Einkaufstrolley endet in Armen der Polizei

Vier mutmaßliche Diebinnen sollen in Dortmund an den Ort ihrer Tat zurückgekehrt sein. Dumm nur: Die Polizei war auch da.

Dortmund. Manchmal kommen sie wieder: In Dortmund sind vier mutmaßliche Diebinnen an den Tatort zurückgekehrt. Sie hatten da was vergessen.

Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Köln-Berliner-Straße in Dortmund-Aplerbeck meinte am Mittwoch gegen 17 Uhr vier Frauen wiedererkannt zu haben, die Tags zuvor gestohlen haben sollen. Die Polizei wurde gerufen. Die war so schnell vor Ort, dass sie das mutmaßliche Diebes-Quartett dingfest machen konnte.

Ein Tag zuvor: Nach ersten Ermittlungen der Polizei Dortmund betraten die Frauen beziehungsweise weiblichen Jugendlichen (12, 17, 26 und 29 Jahre alt) am Dienstag das Geschäft - ausgerüstet mit Handtaschen und Einkaufstrolley. Während das Mädchen und die Jugendliche im Gang Wache standen, sollen sich die beiden Frauen vor ein Regal gekniet und Ware in ihre Handtaschen gepackt haben.

Drogeriemarkt in Dortmund: Ladendetektiv verletzte sich am Arm

Der Ladendetektiv sprach sie an und forderte sie auf, die Handtaschen zu öffnen und die Ware herauszugeben, berichtet die Polizei weiter. Die vier flohen sofort. Der Ladendetektiv packte die Handtasche einer Frau. Die ließ ihre Tasche jedoch nicht los, sondern zog sie weiter an sich. Dabei verletzte sich der Detektiv am Arm.

Doch warum kehrte das Quartett einen Tag später, am Mittwoch, zurück? Es wollte nach Angaben der Polizei einen zurückgelassenen Einkaufstrolley holen. Der war wohl im Trubel der Flucht vergessen worden.

Gegen die vier wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Bandendiebstahls ermittelt.

