Diebe stehlen Koffer mit Edel-Handtaschen für 40.000 Euro

Düsseldorf/Dortmund. Ein chinesischer Reisender ist in einem ICE Opfer von Dieben geworden. Sie stahlen einen Koffer mit 40 Edel-Handtaschen. Wert: 40.000 Euro.

Bisher unbekannte Diebe haben am Donnerstagabend einem Reisenden in einem ICE von München nach Dortmund gut 40 Edel-Handtaschen im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Sie gehörten einem Chinesen und waren in einem Rollkoffer verstaut, der in der Gepäckablage deponiert war.

Um 21.14 Uhr hatte der ICE 528 am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen mehrminütigen Aufenthalt. Der 21-jährige Chinese habe dies für eine Raucherpause vor dem Zug genutzt. Als er zurückkam, war der Koffer mit den Handtaschen verschwunden, berichtete am Freitag die Bundespolizei.

Chinese hatte 40 Louis Vuitton-Handtaschen im Gepäck

Der Chinese suchte den Waggon ab, doch der Rollkoffer fand sich nicht, teilte die Bundespolizei mit. Als der Zug dann in Düsseldorf Hauptbahnhof stoppte, stellte der Bestohlene Anzeige auf der dortigen Bundespolizeiwache wegen Diebstahls.

Mit den Kaufbelegen habe er dort nachweisen können, dass er gut 40 Handtaschen der Nobelmarke Louis Vuitton im Gepäck mit sich geführt hatte, teilte die Bundespolizei mit. An der Endhaltestelle sei der Zug dann von Polizeibeamten durchsucht worden, doch auch dort fand sich der Koffer nicht, berichtete die Bundespolizei.

Zur Ermittlung der Täter sicherte die Polizei Aufnahmen der Videoüberwachung, teilte die Bundespolizei mit. Zu den Tätern gibt es bis dato keine Hinweise.

