Defekt zwischen Dortmund und Herne – Diese Halte fallen aus

Der Zugverkehr zwischen Dortmund und Herne ist derzeit wegen eines defekten Stellwerks in Dortmund-Bövinghausen beeinträchtigt. Das bestätigt die Deutsche Bahn auf Nachfrage der Redaktion.

Die Züge der Linie RB 43 werden in beiden Richtungen zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Herne mit Halt in Castrop-Rauxel Hauptbahnhof umgeleitet. Die folgenden Zwischenhalte entfallen:

Für die entfallenden Zwischenhalte wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen dem Hauptbahnhof Dortmund und dem Bahnhof Herne eingerichtet. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Beeinträchtigung bis Montag, 25. September, 15 Uhr aufgehoben sein wird.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.