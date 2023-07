Die Außenansicht des Eingangsbereichs zur DASA am Friedrich-Henkel-Weg (Archivbild).

Museum in Dortmund

Museum in Dortmund DASA Dortmund: Ausstellungen zum Mitmachen für Kinder

Dortmund. Die DASA in Dortmund bietet regelmäßig wechselnde Ausstellungen, die sich gut für Familien eignen. Das Programm in den Sommerferien gibt's hier.

Die DASA in Dortmund wurde 1993 eröffnet und bietet einige spannende Aktionen für Familien mit Kindern.

Auf der Größe von zwei Fußballfeldern gibt es Dauerausstellungen, zwei Sonderausstellungen und Erlebnisstationen.

Alle Infos zu den Ausstellungen, zum Programm in den Sommerferien in NRW und Attraktionen wie der "Geisterbahn".

Die DASA in Dortmund wurde 1993 eröffnet und ist Deutschlands größte Arbeitswelt-Ausstellung. Sie ist eine Bildungs-Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern können die Besucherinnen und Besucher an zehn Stationen alles zum Thema Arbeitswelt und deren menschengerechte Gestaltung lernen.

In sechs Dauerausstellungen und zwei Sonderausstellungen werden dort unter anderem Fragen zu der Arbeit mit Medien, im Bauhandwerk oder zur Arbeit der Zukunft beantwortet. An vielen Stellen gibt es Mitmach-Exponate, an denen Besucher selbst experimentieren und ausprobieren können.

DASA Dortmund: Das sind die aktuellen Sonderausstellungen

Neben den Dauerausstellungen gibt es aktuell die Sonderausstellungen "Foodprints" und "Konflikte". "Foodprints" ist eine interaktive Ausstellung über Ernährung und noch bis zum 27. August geöffnet.

In "Konflikte" erfahren die Besucher mehr über die Entstehung und Hintergründe von Konflikten jedweder Art – ob in der Politik, bei der Arbeit oder im Privaten. Auch das Thema "Innere Konflikte" können Gäste erkunden. Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar 2024 geöffnet.

Im Gehalts-Bingo, Teil der Ausstellung „Konflikte“ können Besucherinnen und Besucher eine Lohnverhandlung simulieren. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Mitmach-Programm in den Sommerferien und Kinder Angebote in der DASA Dortmund

Zur Ausstellung Foodprints bietet die DASA in den Sommerferien ein Mitmach-Programm an. Jeden Tag gibt es ein Bastel-Angebot für Kinder, bei dem sie etwas über das Thema nachhaltige Ernährung lernen können.

Das Angebot findet täglich von 10 bis 17 Uhr statt, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Als dauerhaftes Angebot für Kinder gibt es die "Kinderbaustelle", auf der Kinder sich in einem Spielhaus an handwerklichen Tätigkeiten wie dem Aufbauen von Wänden oder dem Dachdecken ausprobieren können.

Freizeit-Attraktionen wie die "Geisterbahn"

Dass Museen definitiv nicht langweilig sein müssen, zeigt ein Blick auf die Freizeit-Attraktionen der DASA. In der Geisterbahn "DASA-Drom" fahren die Besucher durch ein gruseliges Warenlager, in dem Regale umkippen oder Stolperfallen liegen. Am "größten Notebook der Welt" laufen witzige Filme aus der Frühzeit im Umgang mit dem PC.

Angebote für Schulen und Fachbesucher

Neben dem Angebot für Freizeitbesucher bietet die DASA Dortmund für Schulen auch Führungen und Workshops an, in denen sich die Schüler mit Themen wie menschenwürdiger Arbeit, medizinischen Berufen oder Industrie 4.0 beschäftigen.

Für Fachbesucher hat die DASA Veranstaltungen zum Thema Szenografie oder Storytelling im Angebot, dazu gibt's verschiedene Workshops (externer Link).

Programm bis zum Ende des Jahres

Bis zum Ende des Jahres hat die DASA Dortmund noch verschiedene Veranstaltungen im Programm:

27. August: Finissage zur Sonderausstellung "Foodprints"

6 und 7. September: Festival zur Beufsorientierung.

22. Oktober: beim Familientag dreht sich alles um schwere Trucks

Ab 21. Oktober: Neue Sonderausstellung "Bio.Inspiration", eine Ausstellung über die Natur als Vorbild

DASA Dortmund: Was kostet der Eintritt? Öffnungszeiten und Anfahrt

Erwachsene zahlen 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren ist der Eintritt frei. Die Familienkarte gibt's für 9 Euro. Alle Preise im Überblick gibt's auf der DASA-Website.

Wann hat die DASA geöffnet?

Die DASA hat von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Auch an den meisten Feiertagen ist ein Besuch möglich. In diesem Jahr sind das noch der Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Allerheiligen (1.11.) und der 2. Weihnachtstag (26.12.).

Wie komme ich zur DASA?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der S1 bis zur Haltestelle Dortmund Dorstfeld Süd/DASA fahren, von dort sind es noch wenige Minuten Fußweg. Mit dem Bus (Linie 447) an der Haltestelle "Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin" aussteigen.

Mit dem Auto: Auf der A40 die Ausfahrt Dormtund-Barop nehmen und der Beschilderung "Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin" folgen. In der Nähe befindet sich eine Ladestation für E-Autos; für Radfahrer steht eine Rad-Service-Station vor der Haustür.

Gibt es bei der DASA ein Gastro-Angebot?

Das Besucher-Bistro ist derzeit wegen Umbaumaßnhamen geschlossen. Im Außenbereich der Ausstellung "Mehr Sicherheit am Bau" steht aber ein Imbiss-Wagen, bei schlechtem Wetter können die Speisen in einem beheizten Zelt verzehrt werden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund