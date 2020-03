Dortmund. In Dortmund wird noch immer damit gerungen, wie Schulen und Kitas wegen Corona geschlossen werden können. Entschieden werden soll am Sonntag.

Eltern von Schul- und Kita-Kindern in Dortmund hängen derzeit doppelt in der Luft: Während andernorts berufstätige Eltern sich die Köpfe zerbrechen, wie sie die Kinderbetreuung organisieren, weil Schulen und Kitas ab Montag schließen, wussten Eltern in Dortmund auch am Samstag noch nicht, ob sie diese Frage überhaupt betrifft: Denn auch am Samstag hat sich die Stadt noch nicht entschieden, ob Schulen und Kitas auch in Dortmund wegen der Corona-Krise geschlossen werden sollen.

„Der städtische Krisenstab wird zu diesem Thema am Sonntag erneut tagen“, teilte die Stadt am Samstag mit. Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau (SPD) hatte am Freitag die Vorgaben von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kritisiert, Schulen und Kitas landesweit zu schließen, um so die weitere Ausbreitung des Coronavirus im Land zu verlangsamen. „Diese Entscheidungen der Landesregierung kamen für die Stadt Dortmund völlig überraschend. Sie wurden zuvor weder besprochen noch angekündigt“, kritisiert Sierau.

Coronavirus: Auch Dortmund verbietet jetzt Veranstaltungen

„Mit Blick auf die sehr berechtigte Unsicherheit der Eltern bezüglich der kurzfristig nicht mehr gesicherten Betreuung ihrer Kinder in der kommenden Woche sowie die weiteren sich daraus ergebenden Probleme zum Beispiel für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wird die Stadt Dortmund nach Übergangslösungen suchen“, hatte Sierau begründet. Und er kündigte an, man werde in Dortmund die Vorgabe aus Düsseldorf „prüfen“ und dann zu den Entscheidungen der Landesregierung „Stellung beziehen“.

Am Samstag indes schwenkte die Stadt in einigen Bereichen auf die Landes-Linie ein: Bis auf weiteres dürfen auch in Dortmund „keinerlei öffentliche Veranstaltungen mehr stattfinden“, gab OB Ulrich Sierau bekannt. Ausnahmen seien aber Wochenmärkte, die der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung dienten, und Veranstaltungen, die zum Beispiel „zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bestimmt sind“, sagte Sierau. Zudem gelte in Dortmund: „Gaststätten, Bars und Restaurants bleiben weiter geöffnet“.

Stadt appelliert an Bürger, Älteren zu helfen

Die Bestimmungen treten ab diesem Sonntag, 15. März, in Kraft. Die Stadt verfügte zudem, dass Besuche in stationären Pflegeeinrichtungen „ab sofort auf das Notwendigste zu beschränken“ sind. Höchstens eine Person pro Tag je Bewohner dürfe Zutritt bekommen - für „maximal eine Stunde“.

Außerdem appellierte die Stadt an ihre Bürgerinnen und Bürger, „soziale Kontakte weitgehend einzuschränken“, private Treffen nur „in kleinem Rahmen“ stattfinden zu lassen und generell zu anderen Menschen „Abstand zu halten“. Wer keinen positiven Corona-Nachweis habe, möge zudem etwa älteren Menschen helfen: „Dortmund ist eine solidarische Stadt“, appellierte Sierau und bat um Verständnis, „dass die aktuelle Verfügung das gewohnte Leben in unserer Stadt einschränkt“.

Fünf Stunden habe der Verwaltungsvorstand am Samstag über die Maßnahmen beraten, mit denen man in Dortmund helfen will, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu verzögern. An diesem Sonntag will man erneut beraten, wie es nun in Dortmund um Schulen und Kitas steht: Bleiben sie, anders als im Rest NRWs, womöglich geöffnet? Der städtische Krisenstab soll am Sonntag entscheiden, kündigte Sierau an: „Die Ergebnisse wird die Stadt Sonntagabend mitteilen“. (dae)