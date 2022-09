Corona-Schock aus Indien? – Dortmunderin verliert viel Geld

Dortmund. Wieder eine neue Schockanruf-Geschichte: Eine Seniorin fiel auf einen Betrüger herein, der ihr eine Lügengeschichte über ihren Sohn auftischte.

Mit einem Schockanruf haben Unbekannte am Mittwoch bei einer Seniorin in Dortmund-Kirchhörde Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Masche ist zwar immer die gleiche, aber die Geschichten variieren.

Gegen 10 Uhr klingelte das Telefon. Ein Mann gab sich als der Sohn der betagten Dortmunderin aus. Er sei schwer an Corona erkrankt, liege in einem schlecht ausgestatteten Krankenhaus in Indien – und brauche sofort 40.000 Euro für ein Covid-Medikament.

Die Seniorin "zeigte zwar Misstrauen", schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Aber der Anrufer schaffte es trotzdem, sie zu überzeugen. Sie ging zur Bank und hob ihr Erspartes ab. Kurz darauf klingelte der Täter, also der vermeindliche Bote, an ihrer Haustür. Sie gab ihm das Geld und noch etwas Schmuck dazu.

Täterbeschreibung des Abholers:

40 bis 45 Jahre

1,60 bis 1,65 Meter klein

schwarz bekleidet

gekräuselte Haare

Die Polizei fragt: Wer hat diesen Mann am 14. September 2022 zwischen 10 und 12 Uhr in Dortmund-Kirchhörde (Olpketalstraße, Bozener Straße, Pastorenwäldchen, Corvarastraße, Am Walde) gesehen?

Hinweise auf Mann, andere Personen oder verdächtige Fahrzeuge an: 0231/1327441.

