Corona-Panik? Radfahrer attackiert Passanten in Dortmund

Dortmund. Zwei Männer sprechen mit zwei Frauen an einer Brücke. Dann sprüht ihnen ein Radfahrer mit einer Warnweste eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht.

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat in Dortmund zwei Männer mit einer ätzenden Flüssigkeit besprüht - offenbar nachdem er ihnen einen Verstoß gegen das Kontaktverbot in der Corona-Krise vorgeworfen hatte. Nach Polizeiangaben vom Montag berichteten die beiden Männer, der Unbekannte sei am Freitagabend gegen 22 Uhr an der Möllerstraße auf dem Fahrrad an ihnen vorbei gefahren. Zu dieser Zeit unterhielten sich die Männer demnach auf einer Brücke mit zwei Passantinnen.

Getroffener klagt über starkes Brennen und Tränenfluss

Der Fahrradfahrer soll die 25 und 41 Jahre alten Männer deshalb auf das Infektionsschutzgesetz hingewiesen, eine Sprühflasche hervorgezogen und aus kurzer Distanz die noch unbekannte Flüssigkeit versprüht haben. Danach flüchtete der Unbekannte auf der Lindemannstraße in Richtung Süden. Der 41-Jährige wurde im Gesicht getroffen und klagte über ein starkes Brennen und Tränenfluss.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten, bei dem es sich um einen etwa 30 Jahre alten Deutschen handeln soll. Er war 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte lockige Haare, trug eine Warnweste über der Kleidung und war auf einem Herrenfahrrad unterwegs. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132 7441 entgegen. (AFP/red)