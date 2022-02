NRW ändert die Testregeln an Grundschulen. Dittmer erläutert, warum das überfällig war und wann wir über ein Ende der Tests diskutieren müssen.

Virologe: Müssen irgendwann Freedom Day an Schulen einführen

Corona aktuell Corona in Dortmund: 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 845,7

Dortmund. Mehr als 104.000 Menschen in Dortmund hatten schon Corona. Am Montag sind 243 neue Infektionen dazugekommen. Die Inzidenz sinkt weiter.

neue Corona-Fälle in Dortmund: 243

Inzidenz in Dortmund: 845,7 (Samstag: 871)

(Samstag: 871) Corona-Patienten im Krankenhaus: 192

Corona-Tote in Dortmund insgesamt: 489

Am Montag meldet das Robert Koch-Institut 243 neue Corona-Fälle für Dortmund. Damit gibt es in der Stadt rund 11.000 Infizierte. Seit Pandemie-Beginn haben sich über 105.000 Menschen infiziert – also knapp 18 Prozent der Dortmunder Bevölkerung (588.000 Einwohnende).

In Dortmunder Krankenhäusern liegen 192 Corona-Infizierte (Intensivstation: 13).

Am Montag ist ein neuer Todesfall hinzugekommen. Insgesamt sind in Dortmund bislang 490 Corona-Infizierte gestorben, 353 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 137 starben wegen anderer Ursachen.

Mit einer Inzidenz von 845,7 liegt Dortmund mittlerweile deutlich unter dem NRW-Schnitt von 1076,5. Zwischenzeitlich war die Inzidenz in der Stadt eine der höchsten des Landes, inzwischen steht Dortmund im Vergleich zu anderen Städten gut da. Die Inzidenzen in den Altersgruppen im Vergleich:

Corona-Impfquote und Booster in Dortmund:

Zweifach geimpft sind in Dortmund bislang 481.101 Menschen – also knapp 82 Prozent der Dortmunderinnen und Dortmunder. Es wurden 338.053 Auffrischungsimpfungen verabreicht.