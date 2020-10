Corona in Dortmund: Stadt beendet Hochzeit mit 300 Gästen

Dortmund. Zwei Veranstaltungen musste die Stadt Dortmund mit der Polizei beenden. An beiden Stellen hielten sich die Gäste nicht an die Corona-Regeln.

Die Stadt Dortmund hat mit Unterstützung der Polizei am vergangenen Wochenende zwei Veranstaltungen vorzeitig beendet. Bei einer Hochzeit in einer Location an der Arnoldstraße und bei einer Feiern in einer Kleingartenanlage an der Schützenstraße haben sich die Teilnehmer nach Aussage der Stadt Dortmund nicht an die Corona-Regeln gehalten.

Corona in Dortmund: Bis zu 300 Leute auf einer Hochzeit

Bei der Hochzeitsfeier in der Location an der Arnoldstraße waren deutlich mehr als die durch die Corona-Regeln zugelassenen 150 Gäste vor Ort. Dortmunds Rechts- und Ordnungsdezernent Norbert Dahmen sprach von „bis zu 300 Leuten“. Die sich teilweise aggressiv und unkooperativ gegenüber dem Ordnungsamt verhalten haben. „Es kam zu einer Eskalation“, sagte Dahmen.

Im Beisein der Polizei sei die Veranstaltung dann beendet und der Betrieb versiegelt worden. Nina Kupferschmidt, Sprecherin der Dortmunder Polizei, bestätigte, dass Beamte vor Ort Amtshilfe geleistet haben. Die Kontrolle solcher Veranstaltungen allerdings obliegt der Stadt. „Wir können da nur unterstützen“, erklärte sie.

Corona in Dortmund: Gäste weigerten sich, die Feier zu verlassen

In diesem Fall prüft die Stadt Dortmund auch ein bauaufsichtliches Verfahren, da die Hochzeitslocation wohl nur für 200 Personen zugelassen ist.

Auch bei der Feier in einer Kleingartenanlage in der Schützenstraße „weigerten sich die Gäste, die Feier zu verlassen“, sagte Dahmen. Auch hier leistete die Polizei nach Angaben der Stadt Amtshilfe. Der Betrieb wurde im Anschluss geschlossen.

