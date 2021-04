Corona Dortmund: Schulen sollen im Distanzunterricht bleiben

Dortmund Dortmund hat schärfere Maßnahmen im Kampf gegen Corona beschlossen. Schulen sollen im Distanzunterricht bleiben - die Regeln in der Übersicht.

Corona in Dortmund: Per Allgemeinverfügung will die Stadt Dortmund schärfere Corona-Regeln einführen. Die bedarf allerdings der Zustimmung des Landes NRW. Die Stadt Dortmund geht davon aus, dass sie noch am Freitag eine Antwort erhält.

Per Allgemeinverfügung will die Stadt Dortmund einführen. Die bedarf allerdings der Zustimmung des Landes NRW. Die Stadt geht davon aus, dass sie noch am Freitag eine Antwort erhält. Nach Angaben des RKI liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund am Freitag (Stand 0 Uhr) bei 172,9. Die Stadtspitze geht davon aus, in den nächsten Tagen die 200er-Grenze zu überschreiten.

in am Freitag (Stand 0 Uhr) bei 172,9. Die Stadtspitze geht davon aus, in den nächsten Tagen die 200er-Grenze zu überschreiten. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie will die Stadt Dortmund die Schulen im Distanzunterricht lassen und Lockerungen - wie Click and Meet nach negativem Corona-Test - wieder zurücknehmen.

Die Stadt Dortmund hat im Kampf gegen die Corona-Pandeme schärfere Maßnahmen beschlossen und Lockerungen zurückgenommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge am Freitagmorgen bei 172,9. Bis 0 Uhr wurden 203 neue Fälle übermittelt. Seit Beginn der Pandemie wurden 22683 Infektionen gemeldet. Vor einer Woche - am 9. April - lag die Inzidenz in Dortmund bei 103.

In den Krankenhäusern in Dortmund sind derzeit 23 der 287 verfügbaren Intensivbetten noch frei (8,0 Prozent, Stand: 15.04.2021). Auf den Intensivstationen befinden sich 28 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Erkrankung. Das sind 11 Prozent aller Intensivpatienten in Dortmund.

Corona in Dortmund: "Wollen nicht auf das Infektionsschutzgesetz warten"

"Wir wollen nicht auf das Infektionsschutzgesetz warten", erklärte Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Dortmund Oberbürgermeister Thomas Westphal warnt vor der dritten Corona-Welle: "Wir haben schon zwei Wochen verloren, uns mit der dritten Welle zu beschäftigen", sagt er. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Dementsprechend will Dortmund die Regeländerungen per Allgemeinverfügung umsetzen. Diese kann nur in Kraft treten, wenn das Land NRW der Verfügung zustimmt. Die Stadt Dortmund geht davon aus, dass das Land der Allgemeinverfügung folgt. "Wir glauben schon, dass wir heute noch eine Antwort bekommen", erklärte Dortmunds Oberbürgermeister.

Corona in Dortmund: Folgende Regelungen will die Stadt einführen

Click and Meet wird zurückgenommen. So ist auch das Shopping mit negativem Corona-Test nicht mehr möglich.

wird zurückgenommen. So ist auch das Shopping mit negativem Corona-Test nicht mehr möglich. Die Schulen in Dortmund bleiben im Distanzunterricht . Abschlussklassen, Förderschulen und die Notbetreuung sollen von dieser Regelung ausgenommen sein.

in Dortmund bleiben im . Abschlussklassen, Förderschulen und die Notbetreuung sollen von dieser Regelung ausgenommen sein. Museen , Zoos und Galerien müssen ihren Innenbereich wieder schließen.

, und müssen ihren Innenbereich wieder schließen. Sport unter freiem Himmel – mit bis zu zehn Kindern – ist nicht mehr erlaubt.

Bereits im März wollte die Stadt Dortmund die Schulen in den Distanzunterricht schicken. Damals allerdings scheiterte der Vorstoß der Dortmunder an dem Wiederstand des Landes NRW.

Corona in Dortmund: Stadt Dortmund wartet bei den Ausgangssperren auf das Bundesgesetz

Auch über eine Ausgangssperre hat die Stadt Dortmund nach Aussage von OB Westphal beraten. In diesem Punkt will die Stadt aber auf das Bundesgesetz warten. Grundsätzlich ausschließen wollte Westphal die Ausgangssperre in Dortmund nicht.

Die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte die Stadt Dortmund im November. Damals lag sie bei 235, erinnerte sich Dortmunds Oberbürgermeister. "So wie sich die pandemische Situation in Dortmund zeigt, gehen wir davon aus, dass die dritte Welle, in der wir uns befinden, deutlich höher sein wird und möglicherweise auch länger", sagte Westphal. "Wir haben schon zwei Wochen verloren, uns mit der dritten Welle zu beschäftigen." Zudem glaub Westphal nicht, dass die dritte Welle mit der Corona-Notbremse gebrochen werden kann.

