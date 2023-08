Dortmund. Chico im Glück: Der Lottogewinner aus Dortmund hat eine Freundin. Eigentlich ist Sarah Connor seine Traumfrau – jetzt datet er eine Polizistin.

Eine Freundin fehlte Lottogewinner Kürsat Yildirim alias Chico noch zu seinem Glück. Seit der Dortmunder (42) vor einem Jahr knapp 10 Millionen Euro im Lotto gewann, zählte eine Frau an seiner Seite zu seinen größten Wünschen, wie er immer wieder sagte. Jetzt zeigte er sich der BILD-Zeitung mit einer Frau am Dortmunder Phoenixsee und postet den Bericht auch gleich selbst bei Instagram. Stern TV kündigt für Donnerstag ein Interview mit Chico über seine neue Beziehung an: "Da bekommt ihr die Geschichte und noch ein bisschen mehr", schreiben beide dazu auf ihren Insta-Profilen.

Mehr über Lottogewinner Chico aus Dortmund:

Eigentlich sei Sarah Connor seine Traumfrau, verriet der sympathische Nordstadt-Junge einst. Aber mit einem Treffen wurde es nichts: Die Sängerin musste ihren Auftritt beim RTL-Jahresrückblick "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" krankheitsbedingt absagen. Chico schien damals sichlich angeknackst und lud sie stattdessen auf einen Kaffee ein.

Chicos neue Freundin: Oberkommissarin Candice

Jetzt datet Chico eine rothaarige Dortmunderin – laut BILD Oberkommissarin Candice N. von der Dortmunder Polizei. Die 36-Jährige betreibt auch ein eigenes Insta-Blog mit Retro-Mode aus den 50ern und kochte schon bei "Das perfekte Dinner" auf Vox.

Und die Dortmunderin ist ein Mops-Fan: Im BILD-Bericht zeigt sie sich mit Chico und zwei der moppeligen Hunde. Ihr erstes Tier habe sie aus dem Tierheim bekommen, verriet sie unserer Redaktion vor einiger Zeit, als sie mit Mops "Ria" an einem Hunde-Casting am Essener Aalto-Theater teilnahm: "Irgendwann ist man einfach mopsverrückt!"

Die Dortmunder Polizistin Candice ist laut BILD die neue Frau an der Seite von Lottogewinner Chico. Hier ein Archivbild von einem Mops-Casting in Essen (2019). Foto: FUNKE Foto Services/Christof Köpsel/Archiv

